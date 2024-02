Dernier jour des soldes : un Samsung Galaxy S23 Ultra à 870 €… On en rêvait, il est là !

Calderón a beau nous avoir prévenu que la Vie est un Songe, le Samsung Galaxy S23 Ultra est bel et bien proposé à 868 € sur Rakuten… Le plus haut de gamme de Samsung était encore à plus de 1300 € il y a quelques mois ! Nous vous disons tout sur cette offre.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra était avant la sortie de la S24 Series, le mois dernier, le plus puissant smartphone de Samsung, et il ne faut pas s’y tromper, il fait toujours partie de l’élite du marché mobile. Ultra puissant, robuste, pratique, taillé autant pour le gaming que pour la vie quotidienne avec son S Pen, il se paye en plus le luxe d’un design magnifique. De quoi faire frémir les plus technophiles d’entre nous ! En ce moment, il est disponible à seulement 868 € sur Rakuten, et tout comme dans la pièce, Sigismond fait tomber le voile du rêve, oui, nous ne sommes pas dans un songe !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est sans mauvais jeu de mots « ultra » puissant. Il faut dire qu’il porte bien son nom, et quand on voit sa fiche technique, force est de constater qu’il propose l’une des meilleures que l’on peut trouver sur le marché.

Un Samsung Galaxy S23 Ultra à moins de 870 € sur Rakuten

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est proposé sur le site de Rakuten à 868 €. Il s’agit d’une version internationale importée compatible avec les opérateurs français. Il est livré gratuitement, avec un chargeur, un film protecteur et un étui.