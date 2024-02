Nouvelle couleur « So Peach » pour le smartphone très abordable Nokia G22

En 2024, le marché des smartphones accueille une nouvelle couleur pour le Nokia G22. En effet, ce modèle très abordable est désormais proposé en version « So Peach » et toujours disponible à un prix de 149,9 €.

Alors que la génération Z manifeste un intérêt croissant pour la réparation personnelle de ses appareils, une tendance soulignée par l'engouement suscité par les nouveaux modèles de téléphones Nokia 4G et 5G conçus pour être aisément réparables par les utilisateurs, les mobiles Nokia veulent répondre à cette attente. Ainsi, l'année 2023 a marqué un tournant significatif puisqu’un quart des smartphones vendus en Europe sont désormais réparables, témoignant d'une évolution notable des comportements d'achat. En outre, les couleurs permettent de s’affirmer et chacun aura ses propres goûts, mais les marques redoublent d’inventivité pour proposer des modèles originaux. Récemment, Google a proposé la couleur menthe pour ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Motorola s’est également illustré avec les couleurs Pantone de l’année 2023 (Viva Magenta) et 2024 (Peach Fuzz pour les Motorola Razr 40 Ultra et Moto edge40 Neo). Maintenant, c’est au tour du Nokia G22 de revêtir une couleur baptisée « So Peach », à mi-chemin entre le rose et le orange.

Quelle fiche technique pour le Nokia G22 « So Peach » ?

Sans surprise, les caractéristiques techniques du nouveau Nokia G22 sont identiques aux modèles gris et bleus déjà disponibles sur le marché. En outre, on peut compter sur une batterie d’une capacité de 5050 mAh. La marque assure qu’elle conserve plus de 80 % de sa capacité après 800 cycles de charge, avec la possibilité de remplacer facile par une neuve, garantissant ainsi une durée de vie prolongée de l'appareil. Notez qu’il est également possible de remplacer facilement le port USB-C, si nécessaire.

En outre, techniquement, le mobile dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition de 720x1600 pixels avec une fréquence de 90 Hz. Il est compatible 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth et NFC. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sur le profil et d’une certification IP52 le rendant résistant aux éclaboussures. Pour les photos, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels voulant assurer des prises de vue de haute qualité, même en conditions de faible luminosité grâce à son mode Nuit. Il y a également deux capteurs de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et faire des photos en mode macro. Le mobile est animé par une puce Unisoc T606 avec 4 Go de mémoire vive et la possibilité d’en ajouter 2 supplémentaires, de manière virtuelle.

Le smartphone Nokia G22 est disponible en gris, bleu et maintenant « So Peach » pour un prix de 150 € environ.