Bon plan : obtenez votre nouvel iPhone 15 à prix canon avec Bouygues Telecom

L'iPhone 15 à prix canon

Si vous aviez envie de changer de téléphone portable pour le nouvel iPhone 15, alors cette promo va certainement vous intéresser. En effet, Bouygues Telecom propose une offre spéciale "Smartphone + Forfait" pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d'un tarif avantageux et de différentes remises pour l'achat de l'iPhone 15 en plus du forfait 200Go, illimité et à prix cassé les 6 premiers mois d'abonnement !

S'il n'est plus nécessaire de présenter le dernier bijou de la marque à la pomme, voici les éléments à connaître sur le smartphone concerné par cette offre promotionnelle. Il s'agit donc de l'iPhone 15 disponible en cinq coloris : rose, jaune, vert, bleu et noir. L'opérateur vous permet de configurer votre téléphone, notamment en vous laissant choisir la capacité de stockage : 128Go, 256Go ou 512Go. Plus vous sélectionnez une mémoire conséquente, plus le prix de votre smartphone sera élevé. Prenons ici l'exemple de 128Go de mémoire.

En optant pour le forfait 200Go de Bouygues Telecom, vous profitez d'une remise immédiate de 50€ sur le prix de votre iPhone 15. Pour augmenter le montant de vos remises, vous pouvez également faire reprendre votre ancien téléphone mobile, ce qui vous offrira la possibilité de bénéficier jusqu'à 100€ de réduction en différé.

Des facilités de paiement proposées

Plusieurs possibilités de paiement s'offrent à vous, idéales pour vous ajuster selon vos finances. Ainsi, si votre budget actuel est restreint, vous pouvez opter pour la nouvelle facilité de paiement mise en place par Bouygues Telecom et qui consiste en un crédit : le "financement smartphone" à 1€ + 22,49€/mois pendant 24 mois. À noter que le jour de votre achat, vous verserez les sommes suivantes : 81€ (80€ vous sont remboursés après votre achat), 22,49€ ainsi que 26,99€ (le prix de votre abonnement mobile 200Go).

Vous pouvez également choisir la "facilité de paiement sans frais". Vous vous acquitterez alors de 299,90€ après remboursement ainsi que de 8€/mois pendant 24 mois.

Si vos finances vous le permettent, vous pouvez payer "au comptant", c'est-à-dire 491,90€ après remboursement.

Le forfait associé : 200Go à prix réduit

Le forfait qui nous intéresse aujourd'hui est le forfait 200Go de Bouygues Telecom. Ce dernier bénéficie également de remises et vous engage pour une durée de 24 mois. En ce qui concerne les réductions, vous pouvez profiter de :

5€/mois de remise si vous êtes client de la Bbox

si vous êtes client de la Bbox 13€/mois de remise pendant 6 mois si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone actuel

Vous cochez toutes ces cases ? Alors, votre forfait 200Go vous coûtera la somme de 26,99€ par mois les 6 premiers mois de votre abonnement puis 39,99€ par mois.

Ce forfait illimité vous permet de surfer sur le net à hauteur de 200Go en France métropolitaine, mais aussi lorsque vous voyagez à travers les pays de l'UE, les DOM et la Suisse. Sont inclus dans cette enveloppe data 35Go dédiés à votre connexion Internet dans 15 destinations internationales telles que la Chine, les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Thaïlande ou encore la Nouvelle-Zélande !

Bien entendu, vous pourrez communiquer comme bon vous semble de la manière suivante :

appels, SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine, l'Europe et la Suisse

MMS illimités en France métropolitaine

appels illimités depuis la Métropole vers les fixes de 120 destinations internationales

Enfin, sachez qu'une deuxième carte SIM vous est fournie afin que vous puissiez profiter des garanties de votre forfait en promo sur un autre appareil.

