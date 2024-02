Trois promos à saisir : les forfaits mobiles RED, Free ou B&You à moins de 12€

Le forfait RED 100Go avec ou sans options

Chez RED by SFR, vous pouvez en ce moment souscrire au forfait RED 100Go à 10,99€ par mois. Ce forfait économique vous permettra de profiter de 100Go de data en France métropolitaine et d'apprécier les 22Go dédiés à votre usage Internet lors de vos séjours au sein des DOM et plus largement dans les pays de l'UE. De plus, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble depuis ces destinations grâce à l'illimité. Notez d'ailleurs que vos appels émis depuis la Métropole vers les DOM (hors Mayotte) sont possibles sans surcoût !

Deux options sont disponibles pour agrémenter votre offre mobile. Vous pouvez souscrire à l'option Vitesse 5G pour seulement 3€ supplémentaires chaque mois. Vous pouvez également opter pour celle à 5€ par mois spécial International qui vous fournira 35Go pour vous connecter depuis la zone UE/DOM, dont 20Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada !

Le forfait B&You 100Go 5G offerte avec ou sans Bbox

De son côté, Bouygues Telecom met à disposition une offre coup de coeur : le forfait B&You 100Go. Cette offre économique est au prix de 11,99€ par mois avec la 5G offerte, sans engagement. Avec cet abonnement mobile, vous disposerez de 100Go pour naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la France métropolitaine et de 25Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe (UE/DOM). Bien entendu, l'illimité sera de mise pour les appels, SMS et MMS émis depuis l'ensemble de ces zones. Enfin, la carte SIM vous coûtera seulement 1€.

L'opérateur vous permet en parallèle de profiter de la Série Spéciale Bbox, dont l'abonnement est sans engagement. Celle-ci vous donne la possibilité de choisir la Bbox à 29,99€ par mois qui offre le WiFi 6 et l'accès à plus de 180 chaînes de télévision.

La Série Free valable 1 an

Vous pouvez plutôt opter pour l'une des plus connues des offres Free : la Série Free. En ce moment, cette dernière propose 110Go de data en France métropolitaine et son tarif s'élève à 10,99€ par mois. Valable la première année de votre abonnement mobile avant d'évoluer automatiquement vers le forfait Free 5G, cette Série Free vous permet de profiter des garanties suivantes :