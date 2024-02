Pixel Fold 2 : voici le design présumé du nouveau smartphone pliable de Google

Après une fuite de ce qui pourrait être le successeur du smartphone pliant au format livre de Google, le Pixel Fold, le site smartprix avec @OnLeaks a publié des rendus potentiels du Google Pixel Fold 2. Si on en croit leurs informations, l’appareil s'articulerait autour de deux écrans : un écran de couverture de 6,4 pouces et un écran principal qui s'étend à 7,9 pouces une fois déplié.

Cette configuration offre une surface d'affichage plus généreuse, optimisant ainsi le confort visuel pour la navigation web, le visionnage de contenus multimédias ou encore l'utilisation d'applications gourmandes en espace d'affichage. En comparaison, le modèle est en phase avec le Honor Magic V2 en termes de dimensions d'écran, mais demeure légèrement plus grand que ceux proposés par le Galaxy Z Fold5. Les rendus indiquent également une réorganisation des boutons de commande sur le côté droit du smartphone, contribuant à une prise en main plus intuitive.

Quant au module photo, le Pixel Fold 2 se démarque par une disposition moins envahissante et plus esthétique que celle de son prédécesseur, favorisant l'intégration des capteurs dans un design compact et épuré.

Performance et technologie au cœur du design

Le smartphone s'annonce également généreux en termes de mémoire, avec jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le cœur battant du Pixel Fold 2 serait le processeur Tensor G4 SoC, marquant une première pour un appareil Pixel. Cette puce, partagée avec les futurs Pixel 9 et Pixel 9 Pro, symbolise un bond en avant en matière de capacité de traitement et d'efficience énergétique. L'intégration de ce SoC promet des améliorations significatives en termes de performances, notamment une gestion optimisée de l'intelligence artificielle, une réduction de la consommation d'énergie et une expérience utilisateur fluidifiée.

Animé par Android 14, le Pixel Fold 2 bénéficierait, à l'instar des modèles précédents de la gamme, de jusqu'à sept ans de mises à jour logicielles, assurant ainsi une longévité et une sécurité accrues. Nous verrons si le Pixel Fold 2 se montre complètement ou seulement partiellement lors de la prochaine conférence pour les développeurs Google I/O. Si c’est le deuxième cas qui se présente, nul doute qu’il sera officiellement dévoilé en même temps que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro, avec, espérons-le, une commercialisation en France, cette fois.