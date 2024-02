MWC 2024 : quels sont les smartphones attendus ?

Une nouvelle fois, le marché des smartphones qui a un peu de plomb dans l’aile ces derniers temps va tenter d’offrir les meilleures technologies et des innovations afin de séduire un public aussi large que possible. Cette année, après la présentation des Samsung Galaxy S24, bien d’autres smartphones sont attendus. Parmi les modèles qui occuperont le devant de la scène, on pense au Honor Magic6 Pro qui a déjà été officiellement présenté en Chine, mais dont on attend le modèle européen, ainsi que son prix et sa date de disponibilité.

En outre, Honor devrait également annoncer la commercialisation en France de la version spéciale Magic V2 RSR Porche Design, une déclinaison du Magic V2 que nous avons pu récemment tester, le modèle pliant au format livre le plus fin au monde.

Pour suivre la conférence Honor qui sera retransmise en direct depuis Barcelone, ce dimanche 25 février à partir de 13h30 (heure française), vous pouvez aller sur le site de Honor, sur YouTube, sur le réseau social X ou sur Facebook.

Sinon, la marque Xiaomi va organiser une conférence de presse, le dimanche, en amont du salon pour présenter, là aussi au public européen, ses deux nouveaux flagships, le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra. Le premier a été présenté fin octobre en Chine tandis que le deuxième vient à peine d’être officialisé sur le territoire de Xiaomi et nous avons hâte de pouvoir mettre la main dessus, car il promet beaucoup sur le volet photo.

Des smartphones aussi pour l’entrée et le milieu de gamme

La société HMD Global présentera également plusieurs smartphones à priori avec des modèles qui devraient être positionnés sur le milieu de gamme sous sa propre marque mais il n'est pas impossible de voir de nouveaux Nokia. TCL annoncera officiellement ses nouveaux téléphones de la série 50 avec plusieurs déclinaisons, dont des mobiles dotés de la technologie d’écran NXTPaper, sans reflet et avec un toucher de type papier. Motorola qui vient à peine d’annoncer, via des communiqués, présentera physiquement ses nouveaux mobiles d’entrée de gamme Moto g04, Moto g24, Moto g24 Power et Moto g34 5G.

Enfin, pour montrer son savoir-faire, Huawei exposera des smartphones qui ne sont pas disponibles en France, mais sans que le tout nouveau Pocket 2 soit présent, malheureusement. Bien entendu, beaucoup d’autres marques seront présentes sur le salon ayant à cœur de toucher un public aussi large que possible. On devrait aussi beaucoup parler d’intelligence artificielle, mais aussi de réseaux 6G dans les allées du salon MWC 2024 à Barcelone qui s’annonce sous les meilleurs auspices. Pour suivre toutes les actualités et vous les partager, la rédaction de lesmobiles.com sera sur place.