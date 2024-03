Le Nothing Phone (2a) est enfin officiel à partir de 349 €

La firme londonienne Nothing vient de lever le voile sur son dernier-né, le Nothing Phone (2a), marquant ainsi son entrée officielle dans le segment des smartphones de milieu de gamme. L’appareil veut bousculer la concurrence, séduire un public aussi large que possible en proposant un design distinctif, des performances de premier plan et une interface aussi conviviale que possible. En voici tous les détails.

Le Nothing Phone (2a) a fait l’objet de nombreuses rumeurs avant son lancement officiel. En effet, depuis le début du mois de janvier déjà, certains pensaient connaitre les caractéristiques de ses capteurs photo, puis ce fut à la marque elle-même de prendre la parole pour couper aux rumeurs et créer le buzz en officialisant le nom de son téléphone de milieu de gamme. Des rendus particulièrement réalistes ont ensuite été publiés, à deux reprises et quelques jours d’intervalle. Récemment, lors du MWC 2024, Nothing a dévoilé le design de l’appareil. Sans surprise, celui-ci perpétue l'héritage de ses prédécesseurs avec un design transparent à l'arrière, mais, c’est une nouveauté, il y a deux capteurs photo qui sont disposés horizontalement au centre, évoquant l'image d'un visage. La partie basse de la coque de la batterie a été conçue en s'inspirant du plan du métro new-yorkais du designer Massimo Vignelli.

L'appareil se distingue également par l'utilisation de trois lumières LED ou Glyph, une signature de la marque depuis son premier modèle. Le téléphone arbore une coque en polycarbonate conçue pour intégrer harmonieusement les composants, notamment l'écran AMOLED de 6,7 pouces offrant une résolution de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, promettant ainsi une expérience visuelle immersive.

Un mobile de milieu de gamme qui se veut performant

Sous le capot, le Nothing Phone (2a) est propulsé par le processeur Dimensity 7200 Pro, fruit d'une collaboration avec MediaTek. Il est disponible en deux configurations de mémoire, 8 ou 12 Go, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à 8 Go de mémoire vive virtuelle pour booster les performances au besoin. L'ajout d'une chambre à vapeur ultra-fine et d'une couche de graphite assure une dissipation efficace de la chaleur, garantissant ainsi une performance durable.

Pour les amateurs de photographie, le Nothing Phone (2a) intègre un capteur principal de 50 mégapixels et un second capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (identique à celui du Nothing Phone (2)), offrant une stabilisation optique pour des clichés sans flou. Le téléphone embarque également un capteur frontal de 32 mégapixels pour des selfies et des appels vidéo de qualité.

Une surcouche bien pensée et une large connectivité

Le Nothing Phone (2a) supporte les dernières normes de connectivité, incluant le Wi-Fi 6, la 5G et le Bluetooth 5.3. Certifié IP54, le téléphone est conçu pour résister aux éclaboussures, mais ne peut être immergé dans l'eau. La surcouche logicielle OxygenOS 2.5, basée sur Android 14, promet une expérience utilisateur fluide et personnalisable, avec une attention particulière portée à l'interaction entre les applications et les Glyph LED à l'arrière de l'appareil. Nothing promet 3 ans de suivi de mises à jour pour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité pour son téléphone.

Une vente flash exceptionnelle est prévue le 8 mars à la Station F de Free à Paris, offrant une opportunité unique de se procurer le téléphone accompagné d'une paire d'écouteurs et d'une coque sérigraphiée en édition limitée aux 100 premiers. Les précommandes débuteront le 6 mars, pour une livraison prévue dès le 12 mars 2024.

Le smartphone Nothing Phone (2a) en noir ou en blanc est décliné en deux configurations de 8+128 Go à 349 € ou de 12+256 Go à 399 €.