Nothing phone 2a : rendus et spécifications du nouveau smartphone abordable

Le 5 mars prochain, la marque Nothing prévoit de lever le voile sur son tout dernier smartphone, le Nothing phone 2a, promettant une révélation complète des caractéristiques techniques et du design de ce nouvel appareil. Cependant, des informations préalables, jugées fiables, ont déjà commencé à circuler, offrant un aperçu des spécifications et de l'esthétique du téléphone.

La société a officialisé le nom du produit et annoncé la date de lancement, tout en partageant certaines spécifications clés, notamment en ce qui concerne les composants internes de l'appareil. Selon les déclarations officielles, le Nothing phone 2a sera équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro, une alternative au SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui équipe le modèle supérieur, le Nothing phone 2. Ce choix positionne le 2a comme une option plus accessible, tout en lui conférant 12 Go de mémoire vive extensible grâce à 8 Go supplémentaires.

Performances et design : entre officialisations et spéculations

Des rumeurs crédibles suggèrent la présence d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution de 1080x2400 pixels et une capacité de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, promettant ainsi une fluidité optimale. Côté photographie, le Nothing phone 2a serait doté d'un double capteur principal Samsung ISOCELL de 50 mégapixels, l'un stabilisé optiquement pour réduire les flous de mouvement et l'autre destiné aux prises de vue ultra grand-angle. Un capteur frontal de 32 mégapixels serait également de la partie pour les selfies et les appels vidéo. Le téléphone bénéficierait également d'une batterie de 5000 mAh avec une charge à 45 Watts.

Le design du téléphone, tel que révélé par des rendus sur le site smartprix.com en collaboration avec @OnLeaks, montre un dos semi-transparent avec des lignes épurées et des capteurs photo alignés horizontalement. Le système de LED Glyph, signature de la marque, enrichirait l'expérience utilisateur en offrant des notifications visuelles et des animations personnalisables. Avec un poids de 190 grammes, ce modèle arbore un aspect moderne et distinctif. Certifié IP54, il promet une résistance aux éclaboussures et fonctionnera sous Android 14, agrémenté de la surcouche Nothing OS 2.5.2, conçue pour une expérience utilisateur fluide et agréable.

Le rendez-vous est donc pris pour le 5 mars, date à laquelle les informations actuellement en circulation seront confirmées ou infirmées. Un événement attendu avec impatience par les aficionados de la marque.