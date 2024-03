Honor dévoilera son Magic6 Ultimate Edition et le Magic6 RSR Porsche Design le 18 mars

Après avoir présenté le Magic6 Pro au MWC 2024 à Barcelone et le smartphone pliant Magic V2 RSR Porsche Design, la marque Honor s’apprête à lever le voile sur deux autres mobiles haut de gamme. L’annonce aura lieu le 18 mars 2024. La société chinoise continue donc sa collaboration avec le studio de design allemand Porsche Design pour, cette fois-ci le Magic6 RSR Porsche Design dont on peut deviner les contours sur une affiche mise en ligne sur les réseaux sociaux.

Difficile de voir à quoi pourra exactement ressembler le nouveau smartphone Honor Magic6 RSR Porsche Design. Aucune information n’a filtré concernant sa configuration technique. Si on reprend l’élaboration du modèle pliant, on peut conjecturer que la déclinaison du Magic6 Pro aura une coque différente avec un dessin particulièrement original autour de ses capteurs photo, peut-être comme le montre l’affiche où il est mentionné le Magic6 Ultimate Edition qui semble plus correspondre à la « patte » du studio de design avec cette forme carrée qui se prolonge en haut et en bas. Concernant les caractéristiques techniques, la seule différence entre le Magic V2 classique et le Magic V2 RSR Porsche Design, c’est sa capacité de stockage qui passe de 512 Go à 1 To. Si la marque fait de même pour le Magic6 RSR Porsche Edition, il pourrait donc avoir plus d’espace interne, peut-être 1 To.

Qu’attendre du Magic6 Ultimate Edition ?

Concernant le Magic6 Ultimate Edition, là aussi, impossible d’en prévoir les contours. Il se murmure qu’il pourrait disposer d’une coque en céramique, au dos. Toutefois, si on s’appuie sur le visuel ci-dessous, on peut voir que le dos semble avoir une texture de type similicuir.

Quant à sa configuration technique, là aussi, difficile de se prononcer. Impossible d’avoir un chipset plus performant, le Magic6 Pro s’appuyant déjà sur la puce la plus véloce du moment pour les mobiles sous Android, le Snapdragon 8 Gen 3. Il est possible que le mobile bénéficie d’une quantité de mémoire vive accrue, peut-être 16 Go contre 12 Go sur le Magic6 Pro. La capacité de mémoire de stockage pourrait également être supérieure à la version Pro avec 1 To. En outre, certaines rumeurs laissent entendre que la finition Ultimate serait dotée de capteurs photo plus performants, au moins un qui pourrait être de 1 pouce. Rappelons que le Magic6 Pro est équipé d’un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec ouverture variable à f/1.4 ou f/2.0, d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un objectif type périscope de 180 mégapixels doublement stabilisé permettant un zoom optique 2,5x.

Les deux smartphones Honor Magic6 RSR Porsche Design et Magic6 Ultimate pourraient être disponibles seulement en Chine. Rendez-vous le 18 mars pour en savoir plus.



Cet article pourrait aussi vous intéressé : Honor Magic6 Pro : le nouveau roi de la photo débarque en France avec une offre de lancement impériale