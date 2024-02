MWC 2024 : Le Honor Magic6 Pro enfin officiel débarque pour bousculer le marché

En préambule du Mobile World Congress (MWC) 2024 à Barcelone, Honor a révélé son dernier smartphone haut de gamme pour le marché européen, le Magic6 Pro. D'une conception soignée et embarquant des fonctionnalités de pointe, il veut rivaliser avec les leaders du secteur. Analysons en détail les spécifications et les atouts de ce nouveau modèle qui fusionne puissance, design, autonomie et capacités photographiques.

Le Honor Magic6 Pro vient donc succéder au Magic5 Pro de l’an passé. Il se distingue par un design élégant, caractérisé par un large cercle à l'arrière, inspiré de l'horlogerie, abritant les capteurs photo et les flashes. Disponible en noir et en vert "Epi Green", avec des finitions évoquant les champs de blé et des accents dorés, ce smartphone allie esthétique et fonctionnalités. Certifié IP68, il est résistant à l'eau et à la poussière, assurant durabilité et fiabilité.

Une nouvelle ère photographique et de hautes performances

Au cœur de l'expérience utilisateur, Honor met une fois de plus l'accent sur la photographie pour son nouveau flagship. Ainsi, le Magic6 Pro est équipé d'un triple module photo, incluant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et ouverture variable (f1.6/2.0), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 180 mégapixels offrant un zoom optique 2,5x et numérique jusqu'à 100x. Cette configuration est optimisée par la technologie Falcon Capture pour un déclenchement ultra rapide et la technologie Honor AI Motion Sensing Capture 2.0, idéale pour les clichés en mouvement.

Sous le capot, le Magic6 Pro intègre le processeur Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 Go de RAM, extensible virtuellement. Sa connectivité avancée supporte le WiFi 7, la 5G, le Bluetooth 5.3, et une compatibilité eSIM. Le système d'exploitation Android 14, couplé à la surcouche MagicOS 8.0, offre une interface utilisateur fluide et personnalisable avec des fonctionnalités intéressantes comme l'espace parallèle sécurisé ou le système Honor Connect pour faire passer des éléments d’un appareil Honor vers un autre de la même marque. L'écran AMOLED de 6,81 pouces est incurvé sur les 4 bords. Il est aussi résistant, voire plus, selon la marque, que le Honor Magic6 Lite et doté de la technologie LTPO qui ajuste automatiquement la fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz pour une expérience visuelle optimale et une consommation d'énergie réduite. Il est compatible Dolby Vision et propose une luminosité maximale de 1600 cd/m².

Large autonomie promise

L'autonomie est un atout majeur du Magic6 Pro, grâce à sa batterie en silicium-carbone de 5600 mAh, supportant la charge rapide à 80 watts et la charge sans fil à 66 watts. La technologie de gestion de l'énergie développée par Honor garantit une durée de vie prolongée ainsi qu’une résistance aux conditions extrêmes. Le téléphone est certifié IP68. Il est compatible 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 et dispose d’un lecteur d’empreinte digitales sous l’écran.

Proposé à 1299 €, le Honor Magic6 Pro est disponible immédiatement. Une promotion spéciale, valable jusqu'au 26 mars 2024, inclut une tablette tactile Honor Pad 9 offerte pour chaque achat du smartphone, ajoutant une valeur supplémentaire à cette proposition déjà séduisante.