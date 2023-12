Honor et Porsche Design : partenariat stratégique pour le Honor Magic6 Pro Porsche Design

Les marques Honor et Porsche Design viennent d’annoncer aujourd'hui un partenariat stratégique. Cette alliance promet d'apporter une révolution dans les secteurs de l'électronique et du luxe, en combinant l'expertise de deux géants de l'industrie. Le prochain smartphone haut de gamme Magic6 Pro en profitera avec une édition spéciale Porsche Design.

La marque Honor est reconnue pour ses avancées significatives dans plusieurs technologies clés, notamment l'autonomie de la batterie, la technologie d'affichage, ainsi que dans la photographie et la vidéographie. Cette trajectoire témoigne de la capacité de la société à offrir des appareils intelligents et innovants qui répondent aux attentes des consommateurs dans le segment haut de gamme.

De son côté, Porsche Design apporte son expertise en matière de design et son expérience décennale dans le segment du luxe. Fondée par le Professeur Ferdinand Alexander Porsche, designer de la célèbre Porsche 911, la marque se distingue par une philosophie de design intemporel, fonctionnel et épuré. Elle a acquis une renommée mondiale grâce à des produits emblématiques comme la première montre-bracelet entièrement noire et une série de smartphones haute performance développés au cours des 15 dernières années. La société était associée à Huawei pour plusieurs produits de la marque.

Une collaboration prometteuse

Selon Stefan Buescher, président du conseil d'administration du groupe Porsche Lifestyle, ce partenariat avec Honor marque une étape clé pour l'expansion du portefeuille électronique de Porsche Design. L'objectif de Honor et Porsche Design est de devenir des leaders dans le segment des dispositifs intelligents de luxe, en offrant des produits alliant design exceptionnel et performances hors pair.

George Zhao, PDG de Honor, exprime également son enthousiasme pour cette collaboration. Il souligne que l'approche centrée sur l'humain de la société se marie parfaitement avec la philosophie de Porsche Design, promettant ainsi de créer des produits de luxe intelligents qui enrichiront le mode de vie des amateurs de technologie et des clients de Porsche.

Ce partenariat vise à fusionner la technologie de Honor et l'esthétique intemporelle de Porsche Design pour produire des objets connectés de luxe qui définiront de nouveaux standards dans l'industrie. Le premier dispositif intelligent issu de cette collaboration sera dévoilé en janvier 2024 en Chine, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle et passionnante pour les deux marques. Il s’agira du Magic6 Pro Porsche Design, une édition spéciale du mobile haut de gamme Magic6. Le modèle pliant de la marque Honor Magic V2 pourrait également en profiter.