Bouygues Telecom devient extrêmement compétitif avec son nouveau forfait B&You 100Go, disponible à moins de 10€.

Le plein de gigas à petit prix avec le nouveau forfait B&You

Bouygues Telecom lance une offre particulièrement alléchante avec son dernier bon plan : un forfait mobile de 100 Go à moins de 10 € par mois. Cette nouveauté, proposée sans engagement, présente de nombreux avantages à un prix extrêmement compétitif. En souscrivant à cet abonnement, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. En ce qui concerne les données mobiles, vous disposez d'une généreuse enveloppe de 100 Go sur le réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom, idéale pour naviguer sur vos sites préférés, interagir sur les réseaux sociaux, regarder vos séries préférées et effectuer des appels vidéo avec vos proches. De plus, pour vos voyages à l'étranger, vous pouvez profiter de 25 Go de données mobiles (déduits de votre enveloppe globale) utilisables depuis les DOM et l'Union européenne, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit lors de vos déplacements. Cette offre limitée est disponible au prix avantageux de 9,99 € par mois, avec en prime une carte SIM proposée à seulement 1 € au lieu de 10 €. Il serait vraiment dommage de passer à côté de cette opportunité exceptionnelle !

Un forfait 5G avec 130Go pour seulement 1€ de plus par mois

Pour seulement 1€ de plus par mois, Bouygues Telecom vous donne accès à la 5G. Actuellement en promotion, ce forfait mobile sans engagement est idéal pour ceux qui veulent rester connectés avec leurs proches et surfer à grande vitesse. Pour rentrer dans les détails, cet abonnement comprend des appels, SMS et MMS illimités en France. De plus, il offre une enveloppe de 130 Go de données mobiles en 5G en France métropolitaine, dont 35 Go utilisables depuis l'Outre-mer et l'Union européenne. Vous pouvez également profiter de la qualité du réseau mobile de Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom affiche également un bon plan pour les petits consommateurs de données. Il s'agit de son forfait B&You 20Go facturé à 6.99€ par mois.. Cet abonnement inclult une enveloppe de 20 Go de données mobiles en 4G en France métropolitaine, dont 16 Go utilisables depuis l'Outre-mer et l'Union européenne. L'illimité est offert pour les appels, SMS et MMS en France mais aussi en UE et DOM