Lebara contre-attaque Sosh en proposant un forfait 40Go à prix cassé

Une guerre des prix à ne pas manquer en ce moment !

Depuis quelques semaines, le monde des opérateurs mobiles est le lieu d’une bataille des prix. Nous pouvons généralement distinguer trois catégories d’opérateurs : les historiques avec les prix les plus élevés, les low-cost appartenant à ses premiers, et les MVNO indépendants avec les formules au prix les plus bas. Mais cela faisait des années que nous n’avions pas eu des tarifs aussi peu élevés également chez les opérateurs low-cost tels que Sosh, RED by SFR ou B&You, ce qui force à présent les MVNO à baisser leurs prix encore plus bas ! Une occasion à ne pas manquer. Si vous cherchez un nouveau forfait, c'est LE moment.

Le forfait de Lebara illimité à moins de 6 € à de quoi convaincre

Lebara, qui utilise le réseau Orange, vient de dégainer un forfait 40Go pour contrer Sosh qui venait tout juste de s'aligner sur le prix des MVNO. Nous pouvons donc dès à présent acquérir chez Lebara un forfait nous proposant 40 Go de data Internet pour nos enveloppes web à seulement 5,99 € ! Un prix que nous n’avions pas vu depuis des années. Cette offre sans engagement propose en plus une carte SIM gratuite, de quoi ajouter un plus à ce forfait idéal pour économiser. Côté communications, celles-ci sont illimitées, hormis les MMS. Mais avec autant de gigas, vous pourrez utiliser une messagerie instantanée sans soucis.

