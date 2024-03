Realme GT Neo 6 : promesse de performances avec le Snapdragon 8s Gen 3

Il semblerait que la marque realme se prépare à enrichir le marché chinois avec l'annonce imminente du Realme GT Neo 6. En effet et contrairement à ce qu’indiquaient les premières rumeurs à son sujet parlant d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, celui-ci embarquera un Soc Snapdragon 8s Gen 3. Référencé sous le numéro de série RMX3851, le realme GT Neo 6 vient d’être repéré dans les listes de résultats des applications de mesure de performances Geekbench et Antutu. Cela implique un lancement prochainement.

En décembre 2023, Realme avait dévoilé le Realme GT 5 Pro doté du Snapdragon 8 Gen 3, préfigurant les capacités impressionnantes de cette nouvelle génération avec un score AnTuTu de plus de 2 millions. Le Realme GT Neo 6, quant à lui, armé du Snapdragon 8s Gen 3 (nom provisoire), a réalisé un score de 1 846 775 points sur AnTuTu.

Caractéristiques attendues : à fond sur les performances

Le Snapdragon 8s Gen 3, présenté comme une version sous-cadencée du Snapdragon 8 Gen 3, devrait inclure un cœur CPU principal à 3,01 GHz, trois cœurs Cortex-A720 à 2,61 GHz et trois cœurs Cortex-A520 à 1,84 GHz. Il serait également équipé du processeur graphique Adreno 735.

Pour ce qui est des spécifications du Realme GT Neo 6, l'appareil promet un écran OLED offrant une haute définition et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Avec un maximum de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage, ce smartphone vise clairement le haut du panier. En matière de photographie, il devrait disposer d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et proposer une recharge rapide de 100 watts.

Design et stratégie de lancement global

Il y a plusieurs mois maintenant, des rendus réalistes ont été partagés semblant dévoiler ce qui serait le design du realme GT Neo 6 (photo ci-dessous). On peut notamment y voir une bande haute sur la partie supérieure du dos de l’appareil qui est semi-transparente et qui semble intégrer des LED, à la manière du GT Neo pour animer l’arrière du mobile en cas de notifications.

Le Realme GT Neo 6 est attendu non seulement en Chine, mais aussi sur plusieurs marchés internationaux, comme en témoignent les certifications récentes auprès des organismes européens (EEC), indiens (BIS) et indonésiens (TKDN). Le realme GT Neo 5 a été dévoilé en février 2023 mais uniquement pour certains marchés. Lors de la présentation officielle du smartphone d’entrée de gamme, le realme C67 à Paris début février, la marque nous a confirmé qu’elle annoncerait un modèle de la série GT en France sans préciser le modèle ni la date… S’agira-t-il du realme GT Neo 5 ou du GT Neo 6 ? La question reste entière.