Le Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm : nouveau fleuron pour les smartphones ?

Il semblerait que le géant américain travaille sur un nouveau chipset pour les smartphones haut de gamme. Il s’appellerait Snapdragon 8s Gen 3. Il se distinguerait par ses capacités haut de gamme, destinées à révolutionner l'expérience utilisateur sur smartphones et autres appareils mobiles. Sa conception repose sur une architecture à 8 cœurs, alliant des cœurs à haute performance à d’autres axés sur l'efficacité énergétique, garantissant ainsi une fluidité et une réactivité sans précédents.

Alors que la marque américaine Qualcomm propose actuellement plusieurs Soc dont le plus haut de gamme annoncé en fin d’année dernière, le Snapdragon 8 Gen 3, il semblerait qu’une puce intermédiaire pointe le bout de ses transistors d’ici peu. Selon des sources concordantes, elle serait baptisée Snapdragon 8s Gen 3 et excellerait par sa prise en charge de la connectivité 5G offrant également de très hautes performances. Cette avancée assurerait notamment une amélioration significative de l'expérience réseau. Parallèlement, l'intégration d'une unité de traitement graphique (GPU) avancée permet au Snapdragon 8s Gen 3 de supporter les jeux et applications les plus gourmands en ressources graphiques, faisant de lui un choix de prédilection pour les amateurs de haute définition.

L'intelligence artificielle et la photographie à l'honneur

Une autre facette de cette puce réside dans sa capacité à gérer l'intelligence artificielle (IA) grâce à une unité dédiée (NPU), optimisant ainsi les tâches d'apprentissage automatique et les fonctionnalités intelligentes des appareils. Du côté de la photographie, le support de configurations de caméras avancées, incluant des capteurs haute résolution et des capacités de capture vidéo en 8K, témoigne de l'engagement de Qualcomm à enrichir l'expérience visuelle des utilisateurs.

En outre, l'efficacité énergétique qui est actuellement une grande bataille pour tous les acteurs des chipset constitue un autre pilier important de la conception du Snapdragon 8s Gen 3. Ce chipset permettrait d'allonger la durée de vie de la batterie tout en soutenant des performances de haut niveau.

Un chipset « intermédiaire » au final ?

Le lancement du Snapdragon 8s Gen 3 reste à être confirmé. Les rumeurs suggèrent une stratégie de Qualcomm qui pourrait surprendre : contrairement aux attentes traditionnelles liées au suffixe "s" indiquant une montée en puissance, le Snapdragon 8s Gen 3 se situerait en réalité entre son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 3, et le Snapdragon 8 Gen 2 en termes de capacités.

Des fuites indiquent que ses spécifications techniques le rapprocheraient davantage du Snapdragon 7+ Gen 3, bien que le 8s Gen 3 bénéficierait d'un GPU légèrement supérieur. Ces informations, bien que non officielles, dévoilent un peu l’architecture d'un SoC potentiellement plus efficient, tout en offrant des performances comparables au Snapdragon 7+ Gen 3. Ses rumeurs sont à prendre avec les pincettes de rigueur avant la confirmation des détails lors l'annonce officielle du produit. Il a été repéré dans les listes de résultat de l’application Geekbench.

À titre de comparaison, le Snapdragon 8s Gen 3 (référence SM8635) aurait un cœur Cortex-X4 cadencé à 3.0 GHz, 4 coeurs Cortex-A720 ayant pour fréquence 2.6 GHz et trois cœurs Cortex-A520 cadencés à 1.8 GHz. De son côté, le Soc Snapdragon 7+ Gen 3 s’appuie sur une configuration très proche : 1xCortex-X4 à 2.8 GHz, 4xCortex-A720 à 2.4 GHz et 3xCortex-A520 à 1.8 GHz.



A lire aussi : Honor Magic6 Pro : le nouveau roi de la photo débarque en France avec une offre de lancement impériale