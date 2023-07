Des photos officielles du prochain realme GT Neo 6 bien avant son lancement

En début d’année, realme lançait son smartphone Premium GT Neo 5 embarquant jusqu’à 16 Go de mémoire, un écran à 144 Hz et une puce Snapdragon 8 Gen 1 et proposant un dos présentant un système de notifications original basé sur un rectangle s’illuminant pour avertir l’utilisateur de l’arrivée d’un appel, d’un message, d’une notification. Ainsi, realme devrait prochainement proposer son successeur, le realme GT Neo 6. Plusieurs fuites laissent entendre que l’appareil aurait un écran AMOLED avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et supportant la charge à 100 watts. Maintenant, ce sont des photos semblant être issues d’une campagne marketing ou de presse qui viennent d’être publiées sur le site MySmartPrice, en collaboration avec le très bien renseigné OnLeaks.

Des photos de très grande qualité montrant tous les détails

Les visuels mis en ligne sur le site montrent la partie arrière de l’appareil qui a une large bande dans la partie supérieure pour intégrer les capteurs photo mais également une zone qui parait en semi-transparence comme pour montrer le chipset à l’intérieur. On peut voir trois capteurs inscrits dans deux cercles avec un flash rectangulaire situé juste à côté. La mention du type de chipset est clairement inscrite dans le dos du smartphone. Il s’agit du Snapdragon 8 Gen 2. En outre, on peut également voir l’inscription NFC signifie, mais il aurait été étonnant du contraire que le mobile soit compatible avec cette technologie permettant notamment de payer sans contact ou de s’appairer avec d’autres dispositifs compatibles. Il semble que le realme GT Neo 6 reprenne le principe de la zone de notification s’illuminant lorsqu’un nouveau message arrive. Les touches pour mettre en veille et gérer le volume sont installées sur le profil droit de l’appareil.

Nous verrons quand est-ce que la marque pourra présenter ce smartphone de manière officielle. Il se murmure que cela pourrait arriver au cours du troisième trimestre 2023. Nous connaîtrons alors l’intégralité de sa fiche technique et savoir s’il sera destiné à tous les marchés ou seulement certains dont la Chine, le pays originaire de la marque realme.