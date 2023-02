Realme GT Neo 5 dévoilé, jusqu’à 16 Go de RAM, 1 To de stockage, charge à 240 watts pour moins de 520 dollars

Comme prévu, la marque realme a officiellement levé le voile sur le nouveau smartphone realme GT Neo 5. Il s’agit d’un modèle dont la configuration est particulièrement musclée s’appuyant sur un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 1 To d’espace de stockage offrant la charge extrêmement rapide à 240 watts pour moins de 520 dollars. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone realme GT Neo 5 s’annonce comme étant l’un des mobiles proposant la meilleure configuration technique pour un prix relativement abordable. En effet, pour ce modèle, le fabricant a décidé d’intégrer des composants performants puisqu’on peut compter sur la présence du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive LPDDR5X avec une capacité de stockage interne de 256 Go à 1 To au format UFS 3.1. Il est équipé d’un écran AMOLED incurvé sur les deux côtés proposant une définition de 1240x2772 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Un système de notification original à l'arrière du smartphone

Le design de l’appareil semble particulièrement soigné avec une façade assez typique proposant un écran percé tout en haut pour laisser de la place au capteur frontal à selfie. Par contre, à l’arrière, juste à côté de la plaque qui accueille les capteurs photo et le flash LED, il y a une zone dédiée aux notifications. Celles-ci se présentent de manière colorée, une couleur différente (25 distinctes) en fonction de la notification, pour avertir l’utilisateur qu’il a un nouveau message, qu’un appel entrant arrive, etc. La zone est semi-transparente, laissant entrevoir une calligraphie du processeur, comme sur le Red Magic 8 Pro.

Pour prendre des photos, l’appareil dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX890 stabilisé optiquement. Il est accompagné d’un capteur secondaire de 8 mégapixels, un Sony IMX355 et d’un capteur pour les prises de vue en mode macro, de 2 mégapixels alors que la caméra à selfie dispose de 16 mégapixels.

Charge : de 1% à 20% en seulement 80 secondes

Le smartphone realme GT Neo 5 est décliné en deux versions. La première embarque une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 150 watts. C’est la plus abordable. L’autre est alimentée par une batterie de 4600 mAh qui peut accepter la charge à 240 watts, une première au monde. D’après realme, on peut ainsi passer de 1% à 20% en seulement 80 secondes de charge. L’appareil est proposé en noir, blanc ou violet. Il est équipé d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Notez qu’il dispose également d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran qui est également capable de lire la fréquence cardiaque de l’utilisateur. Le son est stéréo et l’appareil est compatible avec le format audio Dolby Atmos.

Une configuration musclée pour un prix abordable

Très abordable, la version la moins chère est annoncée à 368 dollars pour le realme GT Neo 5 150W 8+256 Go, à 398 dollars pour le realme GT Neo 5 150W 12+256 Go et à 427 dollars pour le realme GT Neo 5 150W 16+256 Go. Le realme GT Neo 5 240W 16+256 Go sera commercialisé à 470 dollars alors que la version ultime, le reamle GT Neo 5 240W 16+1To sera proposé à 515 dollars. Les prix sont HT et seront plus élevés lors de la commercialisation en France mais cela donne déjà une idée des sommes à débourser pour en profiter.