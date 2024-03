Le smartphone au meilleure rapport qualité-prix de Google est en ce moment sur la Fnac à prix cassé

D’après vous, quel smartphone de Google est le plus intéressant en matière de rapport qualité-prix. Nous avons débattu et d’après nous, il s’agit du Google Pixel 7a ! Affiché en ce moment à 364 € sur le marketplace de la Fnac, difficile de ne pas trouver que c’est le cas. Nous vous disons tout.

Le Google Pixel 7a est le meilleur rapport qualité prix. Pourquoi ? Eh bien, il n’est ni trop vieux (à peine un an) ni trop récent, ce qui permet de se le procurer à un prix raisonnable. Il s’agit en plus d’une version allégée en taille, permettant déjà dès l’origine un tarif plus bas que sur le Google Pixel 7 classique, mais en plus nous pouvons ajouter qu’il contient la même puce que celui, une pouce haut de gamme qui permet de dire que ce smartphone, bien que positionné dans le milieu de gamme, et pourtant douté des capacités d’un réel haut de gamme récent avec les composants qui vont avec. Pour cela, nous ne pouvons que vous le conseiller, et surtout pour 364 € auprès de la Fnac !

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a est un smartphone de Google de milieu de gamme, mais comme nous le disions, il embarque pourtant du haut de gamme : écran Oled, 8Go de RAM et surtout la puce Google Tensor 2, une puce haut de gamme qui permet d'orchestrer toute la structure du smartphone pour en optimiser au maximum les performances. Côté photo, il s’agit également d’une très bonne référence.

Le Google Pixel 7a est à prix réduit sur la Fnac Marketplace

Avec la Fnac Marketplace, il vous est possible d'obtenir le Pixel 7a de Google à prix concurrentiel puisqu’il est disponible pour 364 €. Passer par un partenaire certifié Fnac à de très nombreux avantages : le service est satisfait ou remboursé, vous avez une garantie, la livraison est rapide, gratuite et sûre et en plus de cela, vous accédez à un suivi excellent puisque la Fnac vous sert d'intermédiaire !