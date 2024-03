L’iPhone 17 s’inspirerait d’une fonctionnalité remarquable du Galaxy S24 Ultra

Il semblerait qu’Apple ait décidé de s’inspirer d’une des fonctionnalités les plus remarquables du Samsung Galaxy S24 Ultra pour sa prochaine série d’iPhone, prévue pour 2025. Il s’agit de l’application d’une couche antireflet sur l’écran, une technologie qui a fait ses preuves et s’avère effectivement très efficace.

Le Galaxy S24 Ultra est doté d’un écran AMOLED qui est extrêmement grand et lumineux, mais outre ses caractéristiques déjà remarquables, il est reconnu pour la qualité de sa surface d’affichage et notamment son traitement antireflet. L’écran utilise le verre Gorilla Glass Armor de Corning attestant de sa solidité et bénéficie d’un revêtement antireflet réduisant les réflexions jusqu’à 75%. Cette caractéristique permet de rendre l’affichage plus clair et plus vibrant, particulièrement dans des environnements lumineux, comme en plein soleil. Toutes les sources de lumière qui viennent se poser dessus sont très atténuées. Apple envisagerait d’intégrer une fonction similaire dans la conception de l’iPhone 17, avec l’introduction d’une "couche antireflet super-dure" annoncée comme étant particulièrement résistante aux rayures.

Un écran déjà en cours de développement

D’après un rapport publié par Instant Digital sur le réseau social Weibo et relayé par le site MacRumors, Apple aurait déjà commencé à distribuer l’équipement nécessaire à l’application de ce revêtement aux entreprises en charge de la fabrication des écrans. Toutefois, cette innovation n’aura pas lieu à temps pour être intégrée dans les modèles de l’année courante, soit la série iPhone 16.

La grande question demeure sur le choix d’Apple concernant la technologie précise qui sera utilisée pour ce revêtement antireflet. Bien qu’aucune confirmation n’ait été donnée sur l’utilisation du verre Gorilla Glass Armor de Corning, il n’est pas exclu qu’Apple puisse solliciter ce dernier pour fournir une technologie similaire, mais sous un nom différent, dans le but de se distinguer clairement du flagship de Samsung. Une telle démarche permettrait non seulement de différencier les produits, mais aussi de proposer un intérêt supplémentaire autour de la nouvelle série iPhone 17 attendue à l’automne 2025.

Qui suit qui ? Débats au sein de la communauté

Cette annonce a déjà commencé à susciter des réactions au sein de la communauté des passionnés de technologies mobiles. Les discussions entre les supporters de Samsung et d’Apple s’enflamment sur les réseaux sociaux, certains affirmant que « Samsung l’a fait en premier, Apple se contente de copier », tandis que d’autres rétorquent que « Apple va le faire mieux que Samsung ». Si cette technologie arrive bien à son terme, nous verrons laquelle sera la meilleure montrant une nouvelle fois la rivalité acharnée entre les deux géants de l’industrie des smartphones.