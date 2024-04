Pourquoi acheter un Galaxy S24 alors que ce smartphone Samsung existe ?

En plus, en ce moment vous avez un cadeau en commandant ce smartphone sur la boutique officielle de Samsunng, raison de plus pour s'en emparer !

Le Samsung Galaxy S24 est assurément un excellent smartphone, mais si je vous disait qu'il était possible d'obtenir un smartphone Samsung très performant, avec un design tout aussi réussi pour moins de 500€, qu'en pensez-vous ? Le Samsung Galaxy A55 sorti récemment par Samsung est un excellent rapport qualité/prix et possède tout pour plaire ! Et ce ne sont pas des paroles en l'air ! Le Galaxy A55 profite de tout le savoir faire de Samsung avec notamment une puce Exynos couplée à 8Go de RAM, un écran Super Amoled d'une excellente qualité et 2 jours d'autonomie annoncée. Besoin de plus encore ? En ce moment Samsung vous offre une paire d'écouteur sans fil Galaxy Buds FE !

Fiche technique du Samsung Galaxy A55

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Vous êtes encore là ? Bon, ok, pour vous donner plus d'informations sur le Galaxy A55, il s'agit assurément du meilleur milieu de gamme du moment. Samsung a réalisé un excellent travail sur le A55 pour en faire un smartphone agréable au quotidien et très polyvalent. Que vous soyez gameur, consommateur de contenu vidéo et amateur de photographie, le Galaxy A55 assurera chacune de ces missions avec brio et rapidité, merci la 5G. Alors oui, ce n'est pas une bête de course sur tous les plans, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Si vous souhaitez avoir le top du top regardez le S24 Ultra !

Promo Galaxy A55 : La boutique officielle de Samsung fait un beau cadeau !

Sur la boutique de Samsung, le Galaxy A55 est affiché à 499€ mais en ce moment des écouteurs d'une valeur de 99€ sont offerts. Et avec ceci ? 50€ de remise supplémentaire lors de la reprise de votre smartphone ! En rendant votre Galaxy A53 en bon état par exemple, cela vous fait une remise de 132€ ! Profite vite de cette offre impressionnante avec qu'elle ne se termine !