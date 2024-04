L’iPhone 15 arrive à presque 700 € ! La meilleure promo du moment sur le dernier haut de gamme Apple

L’iPhone 15 est en ce moment proposé à presque 700 €, un prix qui fait du bien quand on voit qu'il est proposé par son constructeur, c’est-à-dire 969 € dans sa version 128 Go. Nous vous disons tout sur ce bon plan qui a su attirer notre attention grâce à la pertinence de son offre.

Un iPhone c’est un smartphone puissant, agréable, utile, voire même indispensable pour de nombreux utilisateurs ayant goûté à l’une de ses incarnations… Mais, c’est également un smartphone que l’on peut se forcer à faire rimer avec cher. C’est pour cela qu’il n’est pas rare de voir les aficionados de la marque se tourner davantage vers des appareils du géant à la pomme ayant déjà quelques années, vers le reconditionné, voire les deux.

Pourtant, il existe des façons de se procurer du neuf à bas prix, et cela, en passant par certaines plateformes, tel que Rakuten, proposant des modèles importés ! Le mot pourrait faire peur, et pourtant, ces appareils demeurent totalement compatibles avec les réseaux de nos opérateurs, et ne possèdent que de légères variations !

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L’iPhone 15 est sans grande surprise l’un des champions de l’année 2024 dans la catégorie du haut de gamme avec les Galaxy S24 de Samsung. Écran, batterie, appareil photo, tout est bon dans l’iPhone 15 ! Là où il se distingue évidemment de la concurrence, c’est davantage du côté de ses fonctionnalités et de son interface qui sont les très gros avantages qui font souvent tomber la balance tant Apple sait convaincre avec ses fonctionnalités intuitives et pratiques qui savent toujours tomber à pic quand on a besoin de pouvoir faire quelque chose de précis avec son téléphone.

L’iPhone 15 est disponible à prix enfin raisonnable

En ce moment, Rakuten nous propose l’iPhone 15 pour 709 €. Un prix tout à fait raisonnable pour un smartphone de cette envergure qui est proposé en prix de référence à 969 €. Il s’agit d’une version neuve avec une garantie de 2 ans, soit la meilleure offre du moment sur ce modèle.