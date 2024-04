Xiaomi célèbre son lien avec les fans à travers le Xiaomi Fan Festival 2024 et propose une finition spéciale pour le Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi vient d’annoncer le lancement du Xiaomi Fan Festival (XFF) 2024, une initiative annuelle conçue pour célébrer et remercier sa communauté mondiale de supporters. Coïncidant avec l'anniversaire de la fondation de Xiaomi, cette édition, placée sous le thème "Notre moment emblématique", invite les fans à se remémorer les moments forts partagés tout en se projetant vers l'avenir. À cette occasion, et pour marquer le 14e anniversaire de la marque, Xiaomi introduit une édition spéciale du Redmi Note 13 Pro+ 5G, enrichissant ainsi sa gamme Redmi Note 13.

Le Redmi Note 13 Pro+ classique a été annoncé récemment par la marque. Ce nouveau modèle se distingue par sa finition en argent mystique, embellie par le logo du Xiaomi Fan Festival, réalisé grâce à une technique avancée de nanolithographie. Cette méthode de fabrication unique confère au dos de l'appareil une texture métallique, recouverte d'une couche de verre, sur laquelle le logo apparaît en relief, créant un effet visuel captivant.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G, en édition spéciale Xiaomi Fan Festival, est également agrémenté d'un logo et d'un gaufrage argentés, d'un fond d'écran exclusif et d'une série d'autocollants thématiques. Cette édition limitée est proposée au prix de 359 €.

Une invitation au campus de Xiaomi pour les fans les plus dévoués

Au-delà de la présentation de cette nouvelle finition pour le Redmi Note 13 Pro+, le Xiaomi Fan Festival 2024 se veut une expérience immersive pour les fans de la marque. Une sélection de supporters aura ainsi l'opportunité de visiter le campus mondial de Xiaomi le 12 avril, avec un accès privilégié aux laboratoires de l'entreprise. Cette initiative souligne l'engagement de Xiaomi à impliquer sa communauté dans son écosystème, en offrant un aperçu exclusif de ses innovations et produits à venir.

Depuis sa première édition en 2012, le Xiaomi Fan Festival s'est imposé comme un rendez-vous annuel clé pour célébrer la fidélité des fans de la marque. Initialement lancé en Chine, le festival a progressivement étendu sa portée, touchant l'Inde et l'Indonésie en 2015, puis les marchés européens en 2018. Aujourd'hui, le XFF réunit les fans de Xiaomi dans plus de 40 pays, marquant ainsi l'ampleur et de la diversité de sa communauté globale. Le Xiaomi Fan Festival 2024 veut s'inscrire dans une tradition renforçant le lien entre la marque et ses supporters à travers le monde.