Où peux t-on trouver l'iPhone 15 au meilleur prix ? C'est par ici

L'iPhone 15 est disponible en ce moment chez ce marchand pour un prix beaucoup plus intéressant que sur le site de son constructeur, et cela avec une garantie de 2 ans pour en profiter dans les meilleures conditions. Nous vous disons tout sur cette superbe promo.

L’iPhone 15 est le dernier né des écuries Apple. Les iPhone sont sans aucun doute les smartphones haut de gamme les plus célèbres au monde, et certainement parmi les plus appréciés et puissants de la planète. Cela fait beaucoup de superlatifs, mais il est est indéniable que cette gamme a marqué de son empreinte le marché du téléphone portable depuis ses débuts et a su s'imposer comme la référence, en témoigne le classement des 10 smartphones les plus vendu de l'année dernière où tout le début du classement est exclusivement détenu par les téléphones de la marque !

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 est sans conteste l'un des champions de l'année 2024 dans la catégorie haut de gamme, aux côtés des Galaxy S24 de Samsung. Avec son écran, sa batterie et son appareil photo de haute qualité, l'iPhone 15 ne déçoit pas. Ce qui le distingue particulièrement de la concurrence, c'est son ensemble de fonctionnalités et son interface utilisateur. Apple excelle dans la création d'expériences intuitives et pratiques, ce qui peut souvent faire pencher la balance en sa faveur lorsque les utilisateurs ont besoin de fonctionnalités précises sur leur téléphone.

Découvrez l’iPhone 158 pour 709 € sur Rakuten, un prix descendu de 260 € !

L'iPhone 15 est proposé par Apple pour 969 €. Ici, Rakuten propose une offre à 709 €, soit avec une réduction de 260 € ! On est donc devant l’une des meilleures promotions sur cet appareil et de loin. Cela s’explique par le fait qu’il s’agisse d’un modèle importé, ce qui n’a aucune influence sur la qualité proposée. L’appareil est vendu avec 2 ans de garantie et livré gratuitement.