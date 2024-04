Les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Z Flip6 avant la présentation

Le prochain smartphone pliant au format clapet, Samsung Galaxy Z Flip6 viendra prochainement remplacer le Galaxy Z Flip5. Il est particulièrement attendu et devrait proposer quelques avancées significatives notamment en termes de performances, mais pas de révolution en ce qui concerne son design. À ce sujet, l’appareil serait toujours doté d’un écran externe et d’une surface d’affichage interne qui auront exactement la même taille, soit respectivement 3,4 pouces et 6,7 pouces lorsqu’il est totalement déplié.

Samsung devrait doter l’écran externe d’une surface antireflet. Il serait similaire à celui du Samsung Galaxy S24 Ultra, devenu d’une des références dans ce domaine. Rappelons que le fleuron de la marque sud-coréen profite d’une surface qui limite les reflets, bien plus que n’importe quel autre mobile disponible à ce jour.

Il est attendu que les deux écrans profiteront d’une luminosité accrue par rapport au précédent modèle. En outre, l’écran externe devrait être protégé avec la technologie Corning Gorilla Armor qui est la plus poussée des normes contre les rayures et les chocs. Les dimensions du smartphone seront sensiblement identiques à ce dernier.

Un smartphone pliant techniquement abouti

Le prochain smartphone à clapet Samsung devrait être animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Comme la précédente puce, il s’agirait d’un Soc qui est spécialement optimisé pour les mobiles de la marque. Il serait décliné avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et proposerait différentes capacités de stockage. Les rumeurs soulignent la présence d’un système de refroidissement qui serait plus imposant que le précédent afin de contenir la chaleur créée par les composants internes, dont le chipset, du mobile. Le smartphone serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4000 mAh. Nous n’attendons pas que le mobile profite d’une vitesse de chargement plus rapide que le précédent et Samsung, fidèle à sa politique de non-livraison de bloc d’alimentation, devrait continuer dans cette voie.

Pour prendre des photos, le Samsung Galaxy Z Flip6 devrait disposer d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un module ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ils pourraient aussi servir à se prendre en selfie ou à se filmer (avec une définition Ultra HD 8K), mais sinon, il y aurait un capteur à selfie de 10 mégapixels au niveau de l’écran principal.

Côté système, le mobile serait animé par Android 14 avec la promesse de 7 ans de mises à jour du système et des outils de sécurité. Samsung devrait proposer la version One UI6.1.1 de sa surcouche logicielle avec les fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy AI qui ont été inaugurées lors de la sortie des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Rappelons que la présentation officielle des Galaxy Z Fold6 et Galaxy 2 Flip6 est attendue lors d’un événement Unpacked qui devrait avoir lieu le 10 juillet à Paris. Ils seront très probablement accompagnés de l’annonce de la commercialisation de la première bague connectée Samsung Galaxy Ring.