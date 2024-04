Des nouvelles couleurs et une capacité de batterie en baisse pour le prochain iPhone 16 Plus ?

La firme à la pomme semble prête à enrichir sa gamme de smartphones avec l'arrivée de l'iPhone 16 Plus, promettant une expérience visuelle renouvelée grâce à un éventail de coloris plus vaste. Selon les informations récentes, cet appareil devrait reprendre les teintes déjà appréciées de l'iPhone 15 Plus, tout en introduisant des nuances inédites pour séduire les consommateurs.

Selon plusieurs sources, il semblerait que l'iPhone 16 Plus dont la présentation officielle est attendue courant septembre prochain, marquerait son originalité par la disponibilité en sept coloris, réaffirmant l'engagement d'Apple envers la diversification pour des teintes pâles. Les couleurs traditionnelles telles que le bleu, le rose, le jaune, le vert et le noir seraient de retour, garantissant ainsi la continuité avec les préférences des utilisateurs de l'iPhone 15 Plus.

Le blanc et le violet, exclusif à ce modèle ?

La véritable nouveauté réside dans l'ajout de deux couleurs distinctives : le blanc et le violet. Cette initiative pourrait non seulement élargir le spectre des choix disponibles mais aussi n’être réservé qu’au seul iPhone 16 Plus. Ces teintes, non présentes sur les modèles antérieurs, suggèrent une volonté d'Apple de se démarquer et de proposer une identité visuelle forte pour son nouveau fleuron.

La question se pose quant à la possibilité que ces nouvelles couleurs, particulièrement le blanc et le violet, soient réservées exclusivement à ce modèle. Une telle stratégie pourrait renforcer l'attrait pour cette version, le positionnant comme une option premium au sein de la gamme iPhone.

Une batterie d’une plus petite capacité que la précédente ?

Selon plusieurs rumeurs insistantes et provenant de sources plutôt fiables, il semblerait que l’iPhone 16 Plus soit équipé d’une batterie ayant une capacité de 4006 mAh contre 4383 mAh pour l’actuel iPhone 15 Plus. Ce serait le seul de la gamme des iPhone 16 à voir la capacité de sa batterie diminuer. En effet, il se murmure que les autres modèles aurait des capacités supérieures. On entend dire que l’iPhone 16 aurait une capacité de 3561 mAh contre 3349 mAh pour l’iPhone 15 et l’iPhone 16 Pro aurait une batterie de 3355 mAh contre 3274 mAh sur l’iPhone 15 Pro. Enfin, l’iPhone 16 Pro Max disposerait d’une batterie de 4676 mAh contre 4422 mAh pour l’iPhone 15 Pro Max.

Toutes ces rumeurs sont à prendre avec les pincettes de rigueur étant donné qu’il reste encore beaucoup de temps avant la présentation officielle des nouveaux mobiles Apple.