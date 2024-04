Samsung Galaxy S25 Ultra : un bond en avant en matière de technologie ?

Le Galaxy S24 Ultra, fleuron actuel de Samsung, cèdera bientôt sa place à son successeur, le Galaxy S25 Ultra, attendu pour le début de l'année prochaine. Ce nouveau modèle promet des avancées considérables, avec des composants encore plus performants et des fonctionnalités d'intelligence artificielle enrichies. Voici ce que nous en attendons.

Selon les prévisions, le Galaxy S25 Ultra devrait être révélé début 2024, si Samsung maintient son calendrier habituel. Il remplacera l’excellent Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce smartphone très haut de gamme intégrerait la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui devrait être annoncée en octobre 2024. Cette puce, fabriquée avec une technologie de 3 nm et dotée de cœurs Oryon, devrait offrir des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique remarquable. De plus, une mémoire vive pouvant aller jusqu'à 16 Go serait une première pour la marque.

Évolutions notables en design, affichage et photo

Le design du Galaxy S25 Ultra connaîtrait également des améliorations significatives. On envisage la présence d’un écran de près de 6,9 pouces, profitant d’une luminosité supérieure et de bordures réduites. L'écran bénéficiera très probablement du traitement antireflet, similaire à celui du Galaxy S24 Ultra, qui améliorerait encore la qualité visuelle.

L'autonomie serait également à l'honneur, avec une batterie de 5500 mAh exploitant une technologie empilée pour une densité optimale et une dégradation réduite. Le smartphone supporterait une charge filaire de 65 watts voire plus, surpassant les 45 watts du modèle précédent, et une charge sans fil de 25 watts compatible avec MagSafe, offrant ainsi des recharges plus rapides.

Dans le domaine de la photographie, des avancées majeures sont également attendues. Le nouveau dispositif intégrerait un capteur principal d'un pouce, accompagné de plusieurs objectifs : un téléobjectif variable de 50 mégapixels (offrant un zoom de 3x à 5x), un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels capable d'un zoom optique de 10x. Ces améliorations positionneraient le Galaxy S25 Ultra en compétiteur direct des leaders du marché dans ce domaine comme l’iPhone 15 Pro Max, Huawei P60 Pro et le meilleur à l’heure actuelle, le Honor Magic6 Pro.

Sur le plan logiciel, le Galaxy S25 Ultra fonctionnerait sous One UI 7.1 basé sur Android 15, enrichi de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle spécifiques à Samsung, la série Galaxy S24 ayant marqué une sérieuse avancée dans ce domaine.

Avec une fiche technique aussi complète, il est possible que Samsung ajuste le prix à la hausse. Reste à voir comment ces améliorations seront accueillies sur le marché, mais une chose est sûre : les mois à venir seront riches en révélations sur ce nouveau modèle très attendu.