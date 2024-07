Avec son écran Amoled et 8 Go de RAM, le Redmi Note 13 Pro de Xiaomi frôle la barre des 200 €

Xiaomi est un constructeur chinois qui fait parti du top 3, aux côtés d'Apple et Samsung, des meilleurs vendeurs sur le marché de la téléphonie, et une chose est sûr, on ne les voit pas s’arrêter en si bon chemin, surtout avec leurs appareils de milieu de gamme qui continuent à faire un carton, et ce, malgré le manque d’attrait général de la part du public pour les modèles intermédiaire.

Eh oui, les chiffres démontrent que la tendance est plus tournée vers le bas de gamme ou l’ultra haut de gamme.

Mais alors, comment la gamme Redmi Note fait elle pour aussi bien fonctionner ? c’est simple en vérité, il lui suffit de proposer des smartphones de milieu de gamme, à des prix en dessous de ses concurrents… Simple sur le papier, mais plus difficile à mettre en pratique.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

… Et pourtant, Xiaomi parvient bel et bien à mettre en pratique cette stratégie en proposant avec le Redmi Note 13 Pro un écran Amoled, 8 Go de RAM et un très bel appareil photo, le tout pour un prix réduit.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone polyvalent, adapté à tous les profils, que vous soyez amateur de gaming ou utilisateur de multimédia plus conventionnel. Comme on dit, « qui peut le plus peut le moins », et cela se vérifie vraiment très bien avec ce modèle.

La promotion autour du Redmi Note 13 Pro de Xiaomi sur Amazon

Il est proposé à prix réduit... Oui ! Très réduit même si on s’intéresse aux différentes promotions que l’on peut trouver sur le web puisque ce smartphone, vendu à l’origine 399 €, est disponible à présent pour seulement 220 € sur Amazon ! Il s’agit pourtant bien du modèle le plus récent de cette gamme.