Avec son écran AMOLED et ses 12 Go de RAM extensibles, difficile de trouver meilleur smartphone à ce petit prix

Xiaomi est une entreprise chinoise qui a tout d’abord conquis le marché intérieur, notamment Taiwan, avant de s’étendre au reste du globe. Les smartphones de la marque n’ont eu aucun mal à suivre le mouvement étant donné leur grande qualité.

C’est notamment le cas de l’une de leurs gammes, les Redmi Note, des téléphones de milieu de gamme, qui propose un juste-milieu bien équilibré entre des composants poussé, parfois haut de gamme, et des finitions un peu plus légères et dans des matériaux moins « nobles », faisant baisser le coût. Le résultat est à la hauteur avec d’excellents smartphones autant pour les loisirs, et les multimédias, que pour une utilisations plus pratiques au quotidien.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Redmi Note 13 Pro Plus est le modèle le plus puissant des Redmi Note avec ses 12 Go de RAM extensible virtuellement, c’est-à-dire qu’il est possible de faire en sorte que votre téléphone utilise une partie de sa mémoire interne pour booster le nombre de gigas alloué à votre RAM, permettant de booster votre smartphone. Il propose un écran Amoled et une grosse batterie, mais aussi un appareil photo d’une très grande qualité ! Tout ce qu’il faut pour un prix raisonnable.

Le meilleur prix du moment pour le Redmi Note 13 Pro plus

Le dernier mastodonte des Redmi Note de Xiaomi est disponible en ce moment pour 316 € alors que son prix actuel dans la boutique de son constructeur est de 429 €. Vous pouvez donc l’acquérir avec plus de 100 € de réduction !

Il s'agit d'une version importée internationale compatible avec l'ensemble des opérateurs du territoire, et vendue par un marchand français.