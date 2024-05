Ce smartphone de Google avec 8 Go de Ram et son écran Amoled possède l'un des meilleurs appareils photo pour ce prix !

Google propose parmi les meilleurs smartphones du moment pour la photographie, du moins pour leur gamme de prix, et cela grâce à une IA très efficace pour le post traitement des images, permettant par exemple des photos de nuit exemplaires ! En ce moment, vous pouvez vous procurer le Google Pixel 8, le porte étendard de la marque, pour seulement 509 € au lieu des 799 € de son prix de référence (bien qu’en ce moment, Google le propose pour 599 € sur son site).

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

Google Tensor G3 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Les composants du Google Pixel 8 sont résolument dignes d’un haut de gamme de 2024 avec un superbe écran, une puce puissante, une batterie gonflée à bloc, mais surtout un appareil photo qui fait le bonheur des utilisateurs de la marque.

À noter d’ailleurs qu’avec Google One, un service de Google, il vous est possible d’obtenir encore plus d’outils de retouche pour vos photos, ainsi qu’un cloud pour les stocker, augmentant virtuellement la capacité de stockage de votre smartphone, et cela pour moins de 2 € par mois. De notre côté, nous l’avons testé et approuvé.

Le Google Pixel 8 est en réduction chez Rakuten

Rakuten propose en ce moment sur sa plateforme une belle promo sur le Pixel 8 qui se retrouve à 509 €, neuf, avec 1 an de garantie ainsi que son câble de chargement inclus ! Il s’agit d’une version importée avec une seule carte SIM (pas de Dual SIM) mais celle-ci est similaire pour tout le reste.