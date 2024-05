Ce smartphone Xiaomi propose son plus petit prix sur Amazon pour un écran Amoled et beaucoup de puissance !

Le constructeur Xiaomi est désormais l’un des leaders du marché. En matière de smartphones, il est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix, à l'exception peut-être de Samsung, grâce à un savoir-faire qui s'affine chaque année.

Dénicher un smartphone avec 8 Go de RAM et un écran AMOLED pour seulement 224 € est assez rare, surtout lorsqu'il était vendu près de 300 € au moment de sa sortie cette année ! C'est pourquoi nous trouvons cette promo intéressante.

La fiche du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone polyvalent qui convient à tous les types d'utilisateurs, que vous soyez amateur de jeux vidéo ou que vous préfériez une utilisation multimédia plus conventionnelle. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins, et cela se vérifie avec ce smartphone. Son prix actuel en fait un choix bien plus intéressant que les modèles bas de gamme.

Une excellent offre sur le Xiaom Redmi Note 13 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est en ce moment à 224 € sur Amazon, une offre très intéressante pour ce smartphone aux très bonnes caractéristiques.