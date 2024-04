Galaxy S23 FE : économisez 254 € avant les French Days sur ce smartphone de Samsung

Le Samsung Galaxy S23 FE est une version optimisée du Samsung Galaxy S23, axée sur les fonctionnalités les plus appréciées des fans de la marque. Cette nouvelle itération qu'on attendait beaucoup depuis le Galaxy S21 FE, propose une expérience haut de gamme à un prix plus abordable, tout en conservant les caractéristiques phares qui font le succès de la série Galaxy S. En ce moment, il est possible de se procurer le smartphone de Samsung sur Rakuten en économisant 254 €, celui-ci étant proposé à 445 €, mais avec en plus 20 € de réduction supplémentaire jusqu’à ce soir avec le code RAKUTEN20.

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 FE

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,4 pouces, Dynamic AMOLED (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Exynos 2200

Exynos 2200 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3

Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP, téléobjectif, zoom optique x3 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Galaxy S23 FE est un smartphone sorti courant d’année dernière, proposant le haut de gamme de la gamme S de Samsung, mais à un prix plus raisonnable. Cela ne lui empêche pas d’intégrer des composants de factures supérieures, tels qu’un processeur Exynos 2200 une batterie longue durée confèrent une grosse autonomie, ou encore un appareil photo à la pointe.

Le Galaxy S23 FE est à petit prix sur Rakuten pour les 24h marathon du site

Le Galaxy S23 FE est actuellement disponible sur la plateforme Rakuten avec une réduction exceptionnelle de 254 € par rapport au prix affiché par Samsung, qui est de 699 €. C'est une opportunité à ne pas manquer pour acquérir un smartphone haut de gamme à un prix avantageux.