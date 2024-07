Honor dévoile le design des pliables Magic V3 et Vs3 avant leur lancement

D'après les images teaser partagées par Honor, le Magic V3 misera sur une épaisseur encore plus fine que celle du Magic V2 lancé l'an dernier. Ce dernier était déjà le smartphone pliable le plus fin du marché avec seulement 9,9 mm d'épaisseur une fois replié. Selon les rumeurs, le V3 devrait aussi être plus léger que son prédécesseur qui pesait 231 grammes. Un exploit quand on sait que les pliables sont généralement plus lourds que les smartphones classiques à cause de leur mécanisme de charnière complexe.

Au niveau du design, au moins une version du Magic V3 arborera une finition en cuir végétal avec des touches dorées sur les tranches. Le module photo circulaire à l'arrière est particulièrement imposant et proéminent.

Un zoom périscopique pour améliorer la polyvalence photo

Ce large bloc photo intègre trois capteurs dont un téléobjectif périscopique qui faisait défaut au Magic V2. Ce type de zoom optique devrait offrir un grossissement 3,5x sans perte de qualité, contre un zoom numérique limité à 2x-3x sur le précédent modèle. Le capteur principal serait un nouveau module "œil d'aigle" de 50 mégapixels. Il serait épaulé par un ultra grand-angle pour compléter la polyvalence de l'appareil photo.

Parmi les autres améliorations, le Magic V3 profiterait d'un port USB-C ultra-fin, d'une charnière retravaillée avec une meilleure résistance à l'eau et peut-être de la charge sans fil si l'on en croit certaines rumeurs.

Un Magic Vs3 plus abordable mais bien équipé

Aux côtés du V3, Honor présentera aussi le Magic Vs3 qui se positionnera comme une alternative plus accessible. Une première image volée montre un design assez proche avec un revêtement similicuir et un module photo central à trois capteurs. Cependant, le Vs3 devra faire l'impasse sur le téléobjectif périscopique. Son zoom optique devrait donc se limiter à un grossissement 2x ou 3x. Sous le capot, on s'attend à retrouver le SoC Snapdragon 8 Gen 2, un cran en-dessous du 8 Gen 3 attendu sur le V3. Cela reste une puce très performante pour un pliable milieu de gamme.

Lancement imminent le 12 juillet avec tablette et PC portables

Honor a confirmé la date de présentation de ses nouveaux pliables Magic V3 et Vs3 pour le 12 juillet prochain en Chine. L'événement sera aussi l'occasion de découvrir la tablette MagicPad 2 et l'ordinateur portable MagicBook Art 14. Mais il faudra sûrement patienter encore quelques semaines avant une disponibilité internationale.