L'iPhone 16 mise sur une puce unique et l'IA pour booster ses ventes

Contrairement à la série des iPhone 15 qui propose deux puces différentes selon les modèles (A17 pour les Pro, A16 pour les versions standard), l'iPhone 16 pourrait revenir à une puce unique pour l'ensemble de la gamme. Baptisée "Tahiti" en interne, cette nouvelle puce A18 serait gravée en 3 nm par TSMC et apporterait des gains en performances et en efficacité énergétique.

Cette stratégie permettrait à Apple d'homogénéiser sa gamme en offrant des performances de haut vol sur tous les modèles. Cela simplifierait aussi la production et pourrait réduire les coûts. Les modèles Pro se distingueraient toujours par d'autres améliorations comme l'écran ou l'appareil photo.

Un design proche de l'iPhone 15 avec quelques nouveautés

Côté design, l'iPhone 16 ne devrait pas bouleverser la formule de l'iPhone 15. On retrouverait le Dynamic Island sur les modèles Pro et pas de caméra supplémentaire à l'arrière. La principale nouveauté serait l'ajout d'un bouton physique dédié à la capture photo/vidéo, réagissant à la pression. Un appui long lancerait l'appareil photo, un appui court ajusterait la mise au point.

Apple pourrait aussi passer à des écrans OLED à micro-lentilles sur toute la gamme, permettant une luminosité accrue pour une consommation réduite. Les modèles Pro et Pro Max profiteraient en plus du modem Snapdragon X75 compatible 5G Advanced, pour des débits jusqu'à 7,5 Gbit/s.

L'intelligence artificielle comme argument de vente

Alors qu’on entend parler d’IA pour tous les appareils technologiques, plus que le matériel, c'est surtout l'intelligence artificielle qui serait mise en avant par Apple pour l'iPhone 16. La marque est persuadée que l'IA sera un facteur clé pour convaincre les utilisateurs de changer de smartphone. En outre, elle a déjà profité de son dernier rendez-vous pour les développeurs pour annoncer les fonctions Apple Intelligence (AI) qui ne seront pas disponibles (d’ici un bon moment ?) en Europe pour des raisons de données privées et de lois qui ne seraient pas respectées.

Toutefois, grâce à la puissance de la puce A18 et aux progrès des algorithmes, l'iPhone 16 proposerait de nouvelles fonctionnalités exploitant l'IA pour la photo, la vidéo, la réalité augmentée ou encore l'assistant vocal Siri. Des traitements en temps réel plus poussés, une meilleure compréhension des commandes vocales et des suggestions plus pertinentes seraient au programme.

Reste à voir si ces promesses seront au rendez-vous et convaincront le grand public. Réponse attendue en septembre 2024 avec la présentation officielle de la nouvelle gamme.