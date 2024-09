Le Nothing Phone (2a) Plus officiel en France : une mise à jour subtile mais intéressante

Comme attendu, le Nothing Phone (2a) Plus reprend les codes esthétiques distinctifs de la marque, avec son dos transparent laissant entrevoir les composants internes. La principale nouveauté visuelle réside dans les nouvelles finitions avec effet métallisé proposées en gris et noir, qui donnent un aspect plus premium à l’appareil. La version noire est uniquement proposée sur le site de la marque alors que le modèle gris est en vente chez les autres revendeurs. Le système d’éclairage Glyph à l’arrière, marque de fabrique de Nothing, est toujours présent et reste identique à celui du Phone (2a). Les dimensions (161,7 x 76,3 x 8,5 mm) et le poids (190 g) sont inchangés, ce qui en fait un smartphone relativement grand mais facile à manipuler grâce à ses bords arrondis. La certification IP54 offre une résistance contre les éclaboussures mais sans plus.

Un écran de qualité inchangé

L’écran du Nothing Phone (2a) Plus est identique à celui du Phone (2a). Il s’agit donc d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ (1084x2412 pixels) et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. La luminosité maximale atteint 1300 cd/m², assurant une bonne lisibilité en extérieur. Le support du HDR10+ et l’affichage 10 bits est aussi de mise. Idem pour les capteurs photo qui sont les mêmes que ceux qui sont intégrés à l’arrière du Phone (2a). Il s’agit d’un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un module ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Des performances en légère hausse

La principale évolution technique se situe au niveau du processeur. Le Nothing Phone (2a) Plus embarque une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro, spécialement conçue pour ce modèle. Selon Nothing, elle offre des performances 10% supérieures pour le CPU et 30% pour le GPU par rapport au Dimensity 7200 Pro du Phone (2a). Le mobile se montre donc un bon candidat pour les jeux vidéo. La mémoire vive passe à 12 Go (contre 8 Go pour le modèle de base du Phone 2a), avec la possibilité d’ajouter 8 Go de RAM de manière virtuelle. En outre, Nothing affirme avoir apporté de nombreuses optimisations logicielles pour améliorer la qualité globale des clichés, notamment en termes de vitesse de traitement, de cohérence des couleurs et de précision du mode portrait.

Côté système, on peut compter sur l’interface Nothing OS 2.6 avec l’intégration de nouveaux widgets dont ChatGPT et trois supplémentaires. Parmi ceux-ci, il y a la possibilité d’afficher la date avec une police de caractère spécifique à la marque, un module « Community headline » et un autre « News Reporter ». Ce dernier, uniquement disponible en anglais pour le moment, permet d’avoir un concentré d’actualités qui peuvent être écoutées et lues par le CFO de la marque (via de l’intelligence artificielle). Nothing promet 3 ans de mises à jour majeures d’Android et 4 ans de correctifs de sécurité, une durée correcte mais en deçà de certains concurrents.

Enfin, la batterie de 5000 mAh est identique à celle du Phone (2a) avec une puissance maximale de recharge de 50W.

Prix et disponibilité

Le Nothing Phone (2a) Plus est commercialisé à 449 euros en France. Les précommandes débutent à partir d’aujourd’hui, le 6 septembre pour une disponibilité à partir du 10 septembre.