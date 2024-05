Le nouveau Google Pixel 8a testé par DxOmark : performance de qualité pour sa catégorie

Rappelons que le Google Pixel 8a est équipé d'une caméra principale avec un objectif de 64 mégapixels offrant une ouverture f/1.89 avec capteur de 1/1.73 pouce avec des pixels de 0,8µm. L'objectif de cette caméra principale est équivalent à 26 mm et dispose de la technologie Quad PDAF ainsi que d'une stabilisation optique de l'image (OIS). En complément, la caméra ultra grand-angle offre un capteur de 13 mégapixels avec des pixels de 1,12µm, un champ de vision de 120 degrés et une ouverture f/2.2.

Performance générale et points forts

Selon DxOMark, le Google Pixel 8a a montré de bonnes performances pour sa catégorie lors des évaluations et a démontré des améliorations par rapport à son prédécesseur, le Pixel 7a. Utilisant le même chipset Google Tensor G3 que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, le nouveau modèle de milieu de gamme manque toutefois d'un téléobjectif dédié et dispose généralement d'un matériel moins avancé comparé au Pixel 8 Pro. Les résultats d'image du Pixel 8a étaient proches de ceux du Pixel 8, notamment pour les photos et le zoom. Cependant, il n'a pas tout à fait égalé les Pixel 8 et 8 Pro, ni même son prédécesseur le Pixel 7a, en termes de détails vidéo. Les testeurs de DxOMark ont particulièrement apprécié le rendu des couleurs et les tons de peau en photographie fixe du Pixel 8a. Bien que la caméra ultra grand-angle ait produit d'excellents résultats d'image, l'absence d'un objectif téléobjectif dédié a limité la qualité des images. En mode vidéo, le Pixel 8a a généralement bien performé dans la plupart des conditions, mais des faiblesses ont été observées en termes de couleur et de détail lors de l'enregistrement de scènes de portrait.

L'exposition du Pixel 8a est très précise, ce qui permet de capturer des images avec une bonne clarté et des niveaux de lumière équilibrés. Le contraste et le niveau de détail en photo sont également remarquables, offrant des images nettes et bien définies. En vidéo, les couleurs sont agréables et la balance des blancs est relativement neutre, ce qui contribue à un rendu naturel des scènes. De plus, la stabilisation vidéo est efficace, assurant des enregistrements fluides même en mouvement alors que l'autofocus est à la fois précis et stable, améliorant l'expérience utilisateur lors de la capture de vidéos.

Les points négatifs du Pixel 8a en photo et en vidéo

Cependant, le Pixel 8a présente quelques points faibles. Toujours selon DxOMark, les tons de peau peuvent parfois être inexacts dans les portraits en intérieur, affectant la qualité globale des images de personnes. L'autofocus peut également être instable, avec une variation du bruit d'une prise à l'autre, ce qui peut compromettre la cohérence des photos. Des artefacts d'estimation de profondeur peuvent apparaître dans les photos en mode bokeh, réduisant l'effet de flou souhaité en arrière-plan.

En vidéo, le compromis entre texture et bruit est faible dans les portraits, et des problèmes d'adaptation de l'exposition peuvent survenir occasionnellement. De plus, des différences d’autofocus fréquents, des décalages de cadre et des différences de netteté entre les images, ainsi que certains effets de couleur et de tremblement, peuvent nuire à la qualité des vidéos enregistrées.

En somme, malgré quelques lacunes mineures, le Google Pixel 8a se présente comme une option solide pour ceux qui recherchent une performance particulièrement intéressante de la caméra dans le segment haut de gamme. Les améliorations notables par rapport à son prédécesseur et la qualité globale des images et vidéos font du Pixel 8a un choix attrayant pour les utilisateurs soucieux de la qualité de la caméra.