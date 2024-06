Le Xiaomi 15 : aperçu des spécifications et des fonctionnalités

Le Xiaomi 15, prochain smartphone phare de la marque chinoise, est sur le point de faire son entrée sur le marché. Prévu pour un lancement en Chine à la mi-octobre, ce modèle suscite déjà beaucoup d'intérêt notamment grâce à ses spécifications techniques avancées et ses nouvelles fonctionnalités. Il viendrait succéder au Xiaomi 14. Selon les informations disponibles, le Xiaomi 15 sera le premier appareil à être équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 4, ce qui en fait un produit très attendu par les amateurs de technologie.

Un écran très haute définition et 3 capteurs capables

Le Xiaomi 15 se distinguerait par son écran LTPO plat avec une définition « 1.5K », offrant une qualité d'affichage supérieure. En termes de photographie, le smartphone serait équipé de trois caméras de 50 mégapixels chacune : une caméra principale avec un capteur de 1/1.3", une caméra ultra grand-angle et un téléobjectif 3x. Cette configuration serait relativement proche d'un autre mobile qui serait prochainement annoncé par la marque, le Xiaomi 15 Pro.

En ce qui concerne la mémoire et le stockage, le Xiaomi 15 proposerait jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne, ce qui devrait largement suffire pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Le lecteur d'empreintes digitales ultrasonique intégré à l'écran serait une autre caractéristique notable, offrant une sécurité accrue et une utilisation plus pratique.

Le Xiaomi 15 serait disponible en noir et blanc, avec des options de dos en verre ou en cuir synthétique, comme cela se fait beaucoup pour les modèles haut de gamme et permet notamment d’éviter les traces de doigts et proposer un toucher agréable. En outre, le Xiaomi 15 serait également équipé de haut-parleurs stéréo et d'un moteur de vibration de haute qualité. Des sources supplémentaires et sérieuses indiquent que le téléphone pourrait également proposer une charge à 120 watts et une batterie de 5000 mAh, ainsi que la nouvelle technologie de caméra sous l'écran. Le smartphone pourrait être lancé avec la surcouche logicielle MIUI 15, basée sur Android 14.

Il reste encore plusieurs mois avant que le mobile ne soit officialisé par la marque et il est tout à fait possible que d’ici là, d’autres informations crédibles se fassent entendre.