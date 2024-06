Mauvaise nouvelle et cela vous concerne peut-être, ces 3 smartphones vont devenir obsolètes cette année, quelles sont les alternatives ?

Les appareils de Samsung passe à des mises à jour trimestrielles avant de s’arrêter complètement

Nous avons appris plus tôt cette année que toute la gamme des Galxy S20 allait arrêter de recevoir les mise-à-jour majeures de la part de Samsung. En soit, si cela crée des problèmes de compatibilités avec de nombreuses applications, on pourrait se dire qu’il y a moyen de faire avec, mais cet arrêt n’est pas le seul changement. Les mises à jour de sécurité vont devenir trimestrielles, et non plus mensuelles, mais aussi, il est fort possible que cela ne dure que pour un an seulement. Après cela, il est possible que ces appareils ne recoinvent plus du tout de mise à jour.

Cela concerne donc des appareils très populaires comme le Galaxy S20 FE ou encore le Galaxy S20 Ultra. Sachez que si vous appréciez ces smartphones, ou que vous êtes dans le même cas de figure, il existe des équivalents plus récents avec le Galaxy S23FE ou le Galaxy S24 Ultra, qui lui bénéficierons de 7 ans de mises à jour !

Et du côté de Apple ?

Difficile de savoir si l’iPhone 8 bénéficiera de mise à jour de sécurité pendant encore plus d’un an, mais ce qui est sûr, c’est que l’appareil n’est pas passé, et ne passera pas à IOS18. Cela est bien dommage pour cet excellent appareil d'Apple et il est peut être venu le temps pour ses possesseurs de se tourner vers un nouveau smartphone ! En ce moment, il est possible de trouver d’excellents prix pour certains iPhone.

