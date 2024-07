Numéro 1 de Samsung, ce smartphone à prix cassé franchit encore un palier - il est à moins de 120 €

Le Galaxy A14 5G à moins de 120 € !

Imaginez un smartphone 5G doté d’un superbe écran 90 Hz avec tous les atouts d’un bon milieu de gamme, vendu à moins de 120 € ! Complètement fou, n’est-ce pas ? Et bien c’est ce que vous propose ce marchand Rakuten.

Grâce à une remise immédiate de plus de 130 €, le Samsung Galaxy A14 5G 64 Go passe en effet de 249 € (prix de vente conseillé) à seulement 118,99 €. C’est 52% de réduction, directement, sans code promo et sans condition.

Autre bonne nouvelle : ce marchand assure la livraison gratuitement dans toute la France sous 3 à 6 jours. Vous n’aurez donc pas à vous tracasser pour recevoir rapidement votre téléphone.

Galaxy A14 5G, le milieu de gamme du moment



Dans la famille des Galaxy A de Samsung,le Galaxy A14 5G coche vraiment toutes les cases du smartphone polyvalent et à prix très accessible.

Doté d’un grand écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il offre une expérience visuelle fluide, que ce soit pour le jeu, les films ou les autres types de contenus.

Côté performances, il est équipé d'un processeur octa-core (Exynos 1330 ou Dimensity 700 selon les versions) couplé à 4 Go de RAM. Le stockage interne est de 64 Go, avec la possibilité d’une extension via microSD. Vous pouvez donc faire tourner la plupart des applications courantes, sans bug ni ralentissement. De même, vos photos, vidéos et autres documents trouveront aisément leur place sur votre appareil.

Fonctionnant sous Android 13 avec One UI Core, Le Samsung Galaxy A14 5G bénéficie des dernières fonctionnalités logicielles. La connectivité est complète avec le Wi-Fi, le Bluetooth 5.2, le NFC et bien sûr la 5G.

L'appareil photo principal de 50 mégapixels est accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur. À l'avant, on trouve un capteur selfie de 13 mégapixels.

Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge 15W permet une utilisation confortable pouvant s’étendre jusqu’à 48 heures.

Grâce à ces atouts et à ses différentes caractéristiques, le Galaxy A14 5G se distingue aujourd’hui comme l’un des tout meilleurs smartphones 5G à prix abordable de ces derniers mois. Et c’est plus que jamais le cas avec cette promo !