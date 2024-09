Un bouton de contrôle photo comme sur l’iPhone 16 pour un prochain smartphone realme ?

Apple est largement critiqué pour son manque d’innovation ces derniers temps mais il semblerait que certains fabricants s’inspirent des nouveautés des iPhone 16 pour leurs propres modèles. C’est notamment le cas de la marque realme. En effet, une annonce faite par le directeur marketing de Realme sur la plateforme chinoise Weibo étonne.

Le bouton de contrôle photo : une innovation inspirée d’Apple

Le bouton de contrôle photo, initialement prévu pour équiper la série iPhone 16, est une zone sensible à la pression dotée d’un moteur haptique de précision. Cette technologie simule la sensation d’un bouton physique tout en offrant des fonctionnalités avancées pour le contrôle de l’appareil photo. Or, il semblerait que Realme, connu pour sa réactivité face aux innovations du marché, a rapidement développé sa propre version de cette fonctionnalité.

Dans une vidéo partagée sur Weibo, le directeur marketing de Realme présente un prototype de smartphone équipé de ce nouveau bouton. La démonstration met en avant plusieurs fonctionnalités clés dont le lancement rapide de l’application appareil photo, le contrôle du zoom et bien évidemment la prise de photos.

Bien que le fonctionnement semble moins fluide que celui attendu sur les futurs iPhone, il est important de noter qu’il s’agit d’un prototype en phase de développement. Realme affirme travailler sur cette technologie depuis un certain temps, laissant présager des améliorations significatives avant la commercialisation.

Une stratégie d’innovation rapide

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de Realme visant à se positionner comme un acteur innovant sur le marché des smartphones. En adoptant rapidement des technologies similaires à celles des leaders du secteur, Realme cherche ainsi à offrir des fonctionnalités avancées à un public plus large, souvent à des prix plus accessibles. Rappelons que ce n’est pas la première fois que Realme s’inspire des innovations d’Apple. La marque avait déjà intégré une fonctionnalité similaire à la Dynamic Island de l’iPhone sur certains de ses modèles, démontrant sa capacité à adapter rapidement les nouvelles tendances du marché.