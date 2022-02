Les 4 smartphones incontournables de 2022 : Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12, Huawei P50 Pro et Samsung Galaxy S21 FE 5G

Si l’année 2021 était intéressante, 2022 commence déjà très bien avec l’arrivée sur le marché de nouveaux smartphones particulièrement remarquables dont le champion de la photo, le Huawei P50 Pro, le mobile Samsung pensé pour les fans, le Galaxy S21 FE 5G, le haut de gamme du fabricant sud-coréen, le Galaxy S22 et un mobile disponible, pour le moment en Chine, mais qui va arriver très vite chez nous, le Xiaomi 12. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse comparés pour vous aider dans votre choix.

Comme évoqué en introduction, chaque mobile peut avoir un usage spécifique, mais sachez que tous proposent des performances suffisamment élevées pour vous permettre de profiter de votre vie numérique en toute sérénité. Commençons par le design des appareils puisqu’ils arborent des formes légèrement différentes même si notre préférence va au modèle Huawei P50 Pro qui propose des lignes particulièrement fines, notamment grâce à son écran incurvé. Celui du Xiaomi 12 n’est pas déméritant non plus tandis que le Samsung Galaxy S22 reprend le même design que son prédécesseur, mais en moins bombé, comme le Galaxy S21 FE 5G. Des quatre mobiles comparés aujourd’hui, c’est le Galaxy S22 le plus léger avec 168 grammes sur la balance contre 177 grammes pour le Galaxy S21 FE 5G, 180 grammes pour le Xiaomi 12 et 195 grammes pour le P50 Pro de Huawei. Le mobile le plus fin étant le Galaxy S22 avec 7,6 mm d’épaisseur.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez la puissance, c’est vers le Xiaomi 12 qu’il faut aller puisqu’il intègre le chipset le plus performant du moment pour les smartphones sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 suivi par le Galaxy S22 avec son Soc Samsung Exynos 2200 puis par le Galaxy S21 FE 5G embarquant un processeur Snapdragon 888 et pour finir avec le Huawei P50 Pro qui hérite d’une puce Snapdragon 888, mais version 4G. Le Galaxy S21 FE 5G est proposé avec 6 Go, mais une version avec 8 Go de mémoire vive est également disponible. C’est la même quantité de RAM installée sur les autres smartphones. Ils offrent un minimum de 128 Go d’espace de stockage sauf pour le Huawei qui commence à 256 Go avec la possibilité d’insérer une carte mémoire au format propriétaire Huawei NM Card ce que ne proposent pas les autres mobiles. Le Huawei P50 Pro peut supporter la charge à 66 watts pour sa batterie de 4360 mAh, ce qui est aussi le cas du Xiaomi 12 sur sa batterie de 4500 mAh tandis que les Samsung sont limités à 25 watts pour la batterie de 4500 mAh du Galaxy S21 FE 5G et de 3700 mAh pour le Galaxy S22. Tous peuvent se recharger sans fil, mais là encore pas du tout à la même vitesse : 50 watts pour les Huawei P50 Pro et Xiaomi 12 contre 15 watts pour les Samsung.

Des écrans tous très qualitatifs

L’écran le plus remarquable selon nous est peut-être celui du Xiaomi 12. D’une diagonale de 6,28 pouces, il est incurvé sur une dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz et compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision, idéale pour regarder des séries. Son taux d’échantillonnage tactile, utile pour les jeux vidéo, est de 480 Hz. L’écran du Samsung Galaxy S21 FE 5G mesure 6,4 pouces aussi sur une dalle AMOLED à 120 Hz compatible HDR10+. Idem sur le Galaxy S22 sur une diagonale de 6,1 pouces, cette fois. Mais l’écran le plus grand est celui du Huawei P50 Pro mesurant 6,6 pouces sur 120 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz (240 Hz pour les Samsung) compatible HDR et offrant une meilleure définition, 1228x2700 pixels, soit une plus grande lisibilité. Tous sont 5G et proposent du Wi-Fi 6. Le lecteur d’empreinte digitale est sous l’écran. Ils sont tous étanches. Sur le Xiaomi 12, il y a un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle.

Lequel fait les plus belles photos ?

Enfin, pour la partie photo, c’est le Huawei P50 Pro qui offre les meilleurs clichés, selon le laboratoire indépendant DxOMark, le classant premier photophone au monde. Techniquement, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur monochrome de 40 mégapixels, un objectif de 13 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels capable de faire un zoom optique 3,5x. Il y a un capteur de 13 mégapixels installé à l’avant. Le Xiaomi 12 devrait être le second mobile en qualité photo avec son capteur principal de 50 mégapixels, son capteur grand-angle de 13 mégapixels et son objectif macro de 5 mégapixels tandis qu’un capteur de 32 mégapixels est installé devant. Le Galaxy S22 utilise un capteur de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de 12 mégapixels pour le grand-angle et un téléobjectif de 10 mégapixels stabilisé et permettant de faire un zoom optique 3x. Le Samsung Galaxy S21 FE 5G ferme la marche avec deux capteurs de 12 mégapixels, un objectif de 8 mégapixels et à l’avant, un capteur de 32 mégapixels.