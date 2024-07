Les meilleurs smartphones d'entrée de gamme de Samsung (Galaxy A15, Galaxy A55, Galaxy A25)

Le design des smartphones est un critère souvent déterminant. Le Galaxy A55 5G se distingue par son dos en verre et un style très épuré, avec des capteurs photo posés sur la coque sans aucun autre artifice. Les boutons de mise en veille et de gestion du volume présentent un léger effet bombé. Ce modèle est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), avec un cadre en métal. Le Galaxy A25 5G adopte un design similaire, minimaliste, avec les capteurs photo simplement posés à l'arrière. Les options de couleur incluent le bleu nuit, le bleu et le lime (jaune). Le cadre est en plastique, conférant une légèreté à l'ensemble. Le Galaxy A15 5G, quant à lui, possède une finition mate avec des reflets, disponible en bleu nuit, bleu clair et lime (jaune). Les capteurs photo sont également disposés de manière épurée sur la coque arrière.

En termes de dimensions, le Galaxy A55 5G est un peu plus grand que le Galaxy A25 5G qui est le plus léger des trois. Le Galaxy A15 5G est le plus compact

La capacité de la batterie est un aspect crucial. Tous les modèles sont équipés d'une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie solide pour une utilisation quotidienne. Cependant, aucune des versions ne supporte la charge sans fil ou la charge inversée. Les trois modèles Samsung d'entrée de gamme supportent une puissance de charge de 25 watts.

Lequel propose le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

Tous les modèles possèdent des écrans AMOLED, offrant une bonne qualité d'affichage. Le Galaxy A55 5G a un écran de 6,6 pouces avec une luminosité maximale de 1000 cd/m² et une définition de 1080x2400 pixels. Il supporte le HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A25 5G dispose d'un écran légèrement plus petit de 6,5 pouces, avec les mêmes spécifications de luminosité et de définition. Il supporte également le HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A15 5G a un écran de 6,5 pouces avec une luminosité maximale de 800 cd/m² et une définition de 1080x2340 pixels, mais ne supporte pas le HDR. Sa fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz. Le classement par qualité d'écran est : Galaxy A55 5G, Galaxy A25 5G, puis Galaxy A15 5G.

Les performances varient selon le processeur et la mémoire. Le Galaxy A55 5G est équipé du processeur Samsung Exynos 1480 avec 8 Go de RAM et autant en mémoire vive virtuelle, offrant des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, extensibles via une carte micro SD. Le Galaxy A25 5G utilise le processeur Samsung Exynos 1280, avec 6 Go de RAM et des options de stockage similaires, également extensibles via micro SD. Le Galaxy A15 5G, quant à lui, est doté du processeur MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM et 4 Go de mémoire vive virtuelle, et 128 Go de stockage extensibles via micro SD. En termes de puissance, le classement est le suivant : Galaxy A55 5G, Galaxy A25 5G, puis Galaxy A15 5G.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Galaxy A55 5G possède trois capteurs : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur à selfie est de 32 mégapixels. Le Galaxy A25 5G est également équipé de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 13 mégapixels. Le Galaxy A15 5G a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 13 mégapixels. En termes de photographie, le classement est : Galaxy A55 5G, Galaxy A25 5G, puis Galaxy A15 5G.

Enfin, notez que tous les modèles supportent la 5G, la technologie NFC et Bluetooth 5.3, mais le Galaxy A55 5G possède le Wi-Fi 6, tandis que les autres ont le Wi-Fi 5, moins rapide. Seul le Galaxy A15 5G a une prise audio jack. En termes de certification d'étanchéité, seul le Galaxy A55 5G est certifié IP67. Le lecteur d'empreintes digitales est sous l'écran pour le Galaxy A55 5G, tandis qu'il est sur le profil pour les Galaxy A25 5G et A15 5G.