Les meilleurs smartphones haut de gamme des constructeurs américains entre l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro Max, le Google Pixel 8 Pro et le Pixel 8a

En matière de design, les smartphones sélectionnés affichent des approches esthétiques et fonctionnelles distinctes. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro Max arborent des profils plats, avec leurs capteurs photo intégrés dans un carré situé en haut à gauche du dos de l'appareil. L'iPhone 15 est disponible en rose, jaune, vert, bleu et noir, tandis que l'iPhone 15 Pro Max propose des coloris plus sobres tels que le noir, le bleu, le blanc et le naturel. Le cadre de l'iPhone 15 est en aluminium, alors que celui de l'iPhone 15 Pro Max est en titane, assurant une robustesse accrue pour ce dernier.

Du côté de Google, le Pixel 8 Pro et le Pixel 8a présentent une organisation des capteurs photo dans une bande horizontale occupant toute la largeur de l'appareil, située en haut du dos. Le Pixel 8 Pro est disponible en bleu, noir, menthe et porcelaine, tandis que le Pixel 8a offre des choix de couleurs tels que le bleu, le vert, le noir et le blanc. Les cadres des deux modèles sont en verre, ce qui leur confère un aspect premium et élégant. Le design du Pixel 8 Pro se distingue par la présence d'un capteur de température à l'arrière.

Les dimensions des smartphones varient également, influençant leur ergonomie et leur portabilité. L'iPhone 15 mesure 147,6 mm en hauteur, 71,6 mm en largeur et 7,8 mm en épaisseur, pour un poids de 171 grammes, ce qui en fait l'appareil le plus léger et compact de notre sélection. L'iPhone 15 Pro Max, avec ses 159,9 mm en hauteur, 76,7 mm en largeur et 8,25 mm en épaisseur, pèse 221 grammes, le rendant plus massif mais offrant une sensation de robustesse supérieure. Le Google Pixel 8a, quant à lui, mesure 152,1 mm en hauteur, 72,7 mm en largeur et 8,9 mm en épaisseur, avec un poids de 188 grammes, se situant entre les deux modèles Apple en termes de taille et de poids.

Enfin, le Google Pixel 8 Pro, le plus grand et le plus lourd, affiche des dimensions de 162,2 mm en hauteur, 76,5 mm en largeur et 8,8 mm en épaisseur, pour un poids de 213 grammes. Ce modèle est idéal pour ceux qui privilégient un grand écran et une expérience immersive.

L'autonomie est un critère déterminant dans le choix d'un smartphone. L'iPhone 15 est équipé d'une batterie de 3349 mAh, tandis que l'iPhone 15 Pro Max dispose d'une capacité de 4422 mAh. En termes de recharge, l'iPhone 15 Pro Max supporte une puissance de charge de 27 watts, et les deux iPhone offrent la charge sans fil et la charge inversée.

Le Google Pixel 8a, avec sa batterie de 4500 mAh, et le Google Pixel 8 Pro, doté d'une capacité de 5050 mAh, surpassent les modèles Apple en termes de capacité de batterie. Le Pixel 8a supporte une charge rapide de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, tandis que le Pixel 8 Pro propose une charge rapide de 30 watts, une charge sans fil de 23 watts et la charge inversée.

Lequel propose le meilleur écran et quel est le plus puissant ?

Tous les smartphones disposent d'écrans AMOLED, mais avec des caractéristiques variées. L'iPhone 15 et le Pixel 8a ont des écrans de 6,1 pouces avec des pics de luminosité de 2000 cd/m² et 1400 cd/m² respectivement. L'iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro offrent des écrans plus grands de 6,7 pouces. Le Pixel 8 Pro atteint un pic de luminosité de 2400 cd/m², surpassant l'iPhone 15 Pro Max qui atteint 2000 cd/m². Tous les écrans ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, à l'exception de l'iPhone 15 qui est limité à 60 Hz.

En termes de protection, le Pixel 8 Pro est équipé de Corning Gorilla Glass Victus 2, offrant une résistance supérieure, tandis que le Pixel 8a utilise Corning Gorilla Glass 3.

En termes de puissance, l'iPhone 15 Pro Max se distingue avec son processeur Apple A17 Pro, accompagné de 8 Go de RAM et de capacités de stockage allant jusqu'à 1 To, sans possibilité d'extension via carte micro SD. L'iPhone 15 est équipé du processeur Apple A16 et de 6 Go de RAM, avec des options de stockage similaires à l'iPhone 15 Pro Max. Les Google Pixel 8 Pro et Pixel 8a utilisent tous deux le processeur Tensor G3, tout à fait capable, offrant une parfaite expérience. Le Pixel 8 Pro est doté de 12 Go de RAM, tandis que le Pixel 8a en possède 8 Go. Les deux modèles offrent des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d'extension via carte micro SD. En termes de classement de puissance, l'iPhone 15 Pro Max se place en tête, suivi de près par le Pixel 8 Pro, puis l'iPhone 15 et enfin le Pixel 8a.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L'iPhone 15 Pro Max se distingue avec quatre capteurs photo arrière : un principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs de 12 mégapixels chacun, offrant des zooms optiques 2x et 5x. Le capteur selfie est de 12 mégapixels. L'iPhone 15 propose deux capteurs arrière : un principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. Le capteur selfie est de 12 mégapixels.

Le Google Pixel 8 Pro est équipé de trois capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Le capteur selfie est de 10,5 mégapixels. Le Google Pixel 8a dispose de deux capteurs arrière : un principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur selfie est de 13 mégapixels.

Les quatre appareils proposent de très belles photos. L’iPhone 15 Pro Max offre les plus beaux clichés suivi de très près par le Pixel 8 Pro. L’iPhone 15 arrive ensuite puis le modèle de milieu de gamme, le Pixel 8a qui est tout à fait capable.

Tous les modèles sont compatibles avec la 5G et disposent du NFC. L'iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro se démarquent avec le Wi-Fi 7, tandis que l'iPhone 15 et le Pixel 8a supportent le Wi-Fi 6 et 6E respectivement. Tous les modèles utilisent le Bluetooth 5.3, à l'exception de l'iPhone 15 Pro Max et de l'iPhone 15 qui sont équipés du Bluetooth 5.3.

Aucun des smartphones ne possède une prise jack ou un émetteur infrarouge. Tous sont certifiés étanches, l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 15 et le Pixel 8 Pro ayant une certification IP68, tandis que le Pixel 8a est certifié IP67.

En conclusion, l'iPhone 15 Pro Max se distingue par sa puissance, ses capacités photographiques et son écran de haute qualité, en faisant le choix premium. Le Pixel 8 Pro offre également d'excellentes performances et une autonomie supérieure, ce qui en fait une alternative solide. L'iPhone 15 et le Pixel 8a offrent des options équilibrées pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité/prix sans sacrifier les performances et les fonctionnalités.