Les meilleurs Smartphones Samsung en cette fin d'année 2021 : lequel acheter ?

Vous avez décidé de vous offrir un smartphone de la marque Samsung, mais hésitez entre le Galaxy Z Fold3, le Galaxy S21, le Galaxy S20 FE, le Galaxy A52S 5G et le Galaxy A22 5G ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Si vous cherchez le dernier cri en matière de technologie et que vous aimez épater votre entourage, foncez tout de suite sur le Galaxy Z Fold3, le mobile pliant du géant sud-coréen capable de supporter l’utilisation d’un stylet et offrant deux écrans, un externe et un autre interne, pliant pour un maximum de performances. Les autres sont plus classiques. De l’entrée de gamme jusqu’au plus haut, il y a le Galaxy A22 5G, le Galaxy A52S 5G, le Galaxy S20 FE et le Galaxy S21. Seul le Galaxy A22 5G n’est pas certifié étanche, tous les autres répondant à la norme IP67 ou IP68, selon les modèles.

Des écrans un peu différents

L’écran du Galaxy A22 5G est de type LCD alors que les autres s’appuient sur une dalle AMOLED. Il mesure 6,6 pouces et rafraîchit à 90 Hz. Tous les autres utilisent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec, une compatibilité HDR10+ pour le Galaxy S21 et HDR10 pour le Galaxy Z Fold3. Ils sont tous compatibles 5G sauf le Galaxy S20 FE, mais il y a une version 5G si vous le souhaitez, un tout petit peu plus chère, mais avec une configuration quasi identique sauf au niveau de son chipset. La meilleure définition est attribuée au Galaxy S21 avec 1440x3200 pixels alors qu’elle est de 1080x2400 pixels pour les autres. Les écrans des Galaxy A52S 5G et Galaxy S20 FE mesure 6,5 pouces contre 6,2 pouces pour le Galaxy S21 et 7,6 pouces pour l’écran intérieur du Galaxy Z Fold3 lorsqu’il est totalement déplié.

Un smartphone performant pour vous ?

Le mobile le plus puissant du comparatif du jour est le Galaxy Z Fold3 avec son soc Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire suivi par le Galaxy S21 qui dispose d’une puce Samsung Exynos 2100 avec 8 Go de RAM puis par le Galaxy S20 FE embarquant un chipset Exynos 990 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive puis par le Galaxy A52S 5G qui profite d’un processeur Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et pour terminer par le Galaxy A22 5G équipé d’un Soc Mediatek Dimensity 700 avec 4 Go de mémoire vive. Seul ce dernier peut ajouter de la capacité de stockage à la mémoire interne déjà proposée : 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie. Il possède la batterie ayant la plus grande capacité, soit 5000 mAh suivi par les Galaxy A52S 5G et Galaxy S20 FE avec 4500 mAh puis par le Galaxy Z Fold3 avec 4400 mAh et enfin, le Galaxy S21 avec sa batterie de 4000 mAh. Les deux derniers disposent de la charge sans fil et inversée.

Enfin, pour la partie multimédia et plus précisément la configuration photo, c’est le Galaxy S21 qui est le mieux équipé avec 64+12+12 mégapixels à l’arrière. Le Galaxy A52S 5G propose 64+12+5+5 mégapixels dans son dos alors que le Galaxy A22 5G s’appuie sur une configuration triple capteurs de 48+5+2 mégapixels, ce qui est aussi le cas du Galaxy S20 FE avec 12+12+8 mégapixels. Terminons par le Galaxy Z Fold3 qui propose trois capteurs de 12 mégapixels au dos, un capteur à selfie de 10 mégapixels et prouesse technologique, une caméra sous l’écran interne de 4 mégapixels.

