Notre Top des smartphones européens du moment entre le Nothing Phone 2, le Nothing Phone 2a et le Fairphone 5

Le design des smartphones Nothing Phone 2, Nothing Phone 2a et Fairphone 5 présente des différences notables. Le Nothing Phone 2 affiche une coque semi-transparente avec des capteurs photo orientés verticalement au centre, tandis que le Nothing Phone 2a présente un design similaire avec des capteurs disposés horizontalement. Les deux modèles de Nothing Phone ont des bords plats et sont disponibles en noir et blanc.

En revanche, le Fairphone 5 propose une approche différente avec ses capteurs photo organisés en triangle dans le coin supérieur gauche. Ce modèle se distingue également par ses composants facilement remplaçables, un atout pour les utilisateurs soucieux de la réparabilité. Le Fairphone 5 est proposé en noir, transparent et bleu. En termes de profils, les bords du Fairphone 5 sont légèrement arrondis, contrastant avec les bords plats des Nothing Phone.

Les dimensions et le poids des smartphones jouent un rôle crucial dans le confort d'utilisation. Ainsi, le Nothing Phone 2 mesure 162,1 mm en hauteur, 76,4 mm en largeur et 8,6 mm en épaisseur pour un poids de 201 grammes. Le Nothing Phone 2a est légèrement plus petit avec des dimensions de 161,74 mm de hauteur, 76,32 mm de largeur et 8,55 mm d'épaisseur pour un poids de 190 grammes, ce qui en fait le modèle le plus léger. Quant au Fairphone 5, il est le plus épais avec 9,6 mm et le plus lourd à 212 grammes, bien qu'il soit plus compact en hauteur (161,6 mm) et en largeur (75,83 mm) comparé aux Nothing Phone. Ainsi, si la légèreté est un critère déterminant, le Nothing Phone 2a est à privilégier, tandis que le Fairphone 5 pourrait séduire ceux qui recherchent un appareil plus robuste.

L'autonomie et la capacité de recharge des smartphones sont des éléments déterminants. Le Nothing Phone 2a est doté de la batterie la plus endurante avec une capacité de 5000 mAh et supporte une charge rapide de 45 watts. Il dispose également d'une charge inversée filaire, ce qui est un plus. Le Nothing Phone 2 offre une batterie de 4700 mAh avec la même puissance de charge rapide de 45 watts et supporte la charge sans fil à 15 watts.

Le Fairphone 5, quant à lui, propose une batterie de 4200 mAh avec une puissance de charge de 30 watts mais ne supporte ni la charge sans fil ni la charge inversée. Ainsi, pour une plus grande autonomie et une recharge plus rapide, le Nothing Phone 2a s'avère être le meilleur choix.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Nothing Phone 2 se distingue par son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le plus puissant des trois, associé à une mémoire vive pouvant aller jusqu'à 12 Go et un stockage interne jusqu'à 512 Go, sans possibilité d'extension via microSD. Le Nothing Phone 2a, équipé du MediaTek Dimensity 7200 Pro, est disponible avec 8 ou 12 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go, également sans extension possible. Le Fairphone 5, avec son processeur QCM6490, offre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans extension. En termes de puissance, le Nothing Phone 2 est clairement le plus performant, suivi du Nothing Phone 2a et enfin du Fairphone 5.

En ce qui concerne les écrans, le Nothing Phone 2 et le Nothing Phone 2a disposent tous deux d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2412 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Leur pic de luminosité atteint 1600 cd/m², offrant une excellente visibilité en extérieur. Le Fairphone 5, avec un écran AMOLED de 6,46 pouces et une définition de 1224x2700 pixels, propose une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 800 cd/m². En termes de qualité d'affichage, les Nothing Phone 2 et 2a sont supérieurs, offrant une plus grande fluidité et luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photo des trois smartphones montrent des différences intéressantes. Le Nothing Phone 2 et le Nothing Phone 2a possèdent chacun deux capteurs arrière de 50 mégapixels, l'un pour les prises de vue standard et l'autre pour l'ultra grand-angle. Leur capteur selfie est de 32 mégapixels. Le Fairphone 5 se distingue avec trois capteurs de 50 mégapixels, incluant un capteur pour les photos standard, un pour l'ultra grand-angle et un pour les selfies. Ce dernier pourrait être particulièrement attractif pour les amateurs de selfies de haute qualité.

Enfin, en termes de connectivité, le Nothing Phone 2 et le Nothing Phone 2a supportent le Wi-Fi 6, tandis que le Fairphone 5 est compatible avec le Wi-Fi 6E, offrant une connectivité plus avancée. Tous trois supportent la 5G et la technologie NFC. Aucun des modèles ne dispose de prise jack, ni d'émetteur infrarouge. Les trois smartphones intègrent des lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran, ce qui est pratique pour un déverrouillage rapide. Côté étanchéité, les trois appareils proposent une résistance aux éclaboussures, sans plus.