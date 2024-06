Quel smartphone pour regarder vos séries en streaming à petit prix ? POCO F6 Pro, Samsung Galaxy A55 5G, Google Pixel 8a

Les designs des smartphones jouent un rôle essentiel dans leur attrait visuel. Ainsi, le POCO F6 Pro présente des capteurs photo disposés sur une large plaque au dos, en haut, dans la même couleur que le reste du téléphone. Ce modèle est disponible en noir et blanc, avec un cadre en métal et un revêtement arrière conçu pour éviter les traces de doigts. Le profil du téléphone est relativement plat. Le Google Pixel 8a, quant à lui, se distingue par ses capteurs photo intégrés dans une barre horizontale qui occupe toute la largeur de l’appareil. Disponible en bleu, vert, noir et blanc, il offre une esthétique élégante avec un cadre en verre et un profil légèrement arrondi. Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G arbore un design épuré avec des capteurs photo qui semblent simplement posés sur la coque arrière en verre, disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime. Le style est minimaliste, avec un léger effet bombé au niveau des boutons. Le cadre en métal et le dos en verre ajoutent une touche de sophistication à ce modèle.

En termes de dimensions, le Google Pixel 8a est le plus compact avec 152,1 mm de hauteur, 72,7 mm de largeur et 8,9 mm d’épaisseur. Il pèse 188 grammes, ce qui en fait le smartphone le plus léger parmi les trois. Le POCO F6 Pro mesure 160,86 mm en hauteur, 74,95 mm en largeur et 8,21 mm en épaisseur, pour un poids de 209 grammes. Il est légèrement plus grand et plus lourd que le Pixel 8a. Le Samsung Galaxy A55 5G est le plus grand et le plus lourd, avec des dimensions de 161,1 mm de hauteur, 77,4 mm de largeur et 8,2 mm d’épaisseur. Il pèse 213 grammes, ce qui en fait le modèle le plus imposant en termes de taille et de poids.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances sont essentielles pour une expérience fluide. Le POCO F6 Pro est équipé du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec une mémoire vive de 12 Go ou 16 Go et un stockage interne de 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension via micro SD. Le Google Pixel 8a, propulsé par le processeur Tensor G3, offre 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, également sans possibilité d’extension. Le Samsung Galaxy A55 5G utilise le processeur Samsung Exynos 1480, avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, extensible via une carte microSD.

En termes de puissance brute, le POCO F6 Pro est le plus performant, suivi du Google Pixel 8a et du Samsung Galaxy A55 5G.

Pour l’écran, le POCO F6 Pro propose un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels, un pic de luminosité de 1200 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy A55 5G dispose d’un écran AMOLED de 6,6 pouces, une définition de 1080x2400 pixels et une luminosité de 1000 cd/m², également avec une fréquence de 120 Hz. La luminosité des deux modèles est suffisante pour en profiter en toutes circonstances, même en extérieur et permettra de profiter d’une belle expérience pour regarder les séries et les vidéos. Le Google Pixel 8a n’est pas mal non plus mais plus petit, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces. Il offre une luminosité maximale de 1400 cd/m² et une définition de 1080x2400 pixels, avec une fréquence de 120 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le POCO F6 Pro et le Galaxy A55 5G disposent tous deux d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Le Galaxy A55 5G a également un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, tandis que le POCO F6 Pro propose un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le Google Pixel 8a possède un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, qui sert aussi pour les prises de vue macro. Le capteur selfie du Galaxy A55 5G est de 32 mégapixels, contre 16 mégapixels pour le POCO F6 Pro et 13 mégapixels pour le Pixel 8a.

En matière de connectivité, le POCO F6 Pro est compatible avec le Wi-Fi 7, le Google Pixel 8a avec le Wi-Fi 6E et le Galaxy A55 5G avec le Wi-Fi 6. Tous trois prennent en charge la 5G et sont équipés de la technologie NFC et Bluetooth 5.3. Aucun de ces modèles ne dispose de prise jack, mais ils proposent tous des haut-parleurs stéréo. Le POCO F6 Pro et le Galaxy A55 5G sont certifiés IP67, offrant une certaine résistance à l’eau et à la poussière. Le Pixel 8a a une certification IP54, offrant une protection limitée.

Enfin, pour l’autonomie et passer de longues heures à regarder des vidéos, le POCO F6 Pro et le Samsung Galaxy A55 5G sont équipés d’une batterie de 5000 mAh, offrant une grande autonomie. Cependant, le POCO F6 Pro se démarque avec une charge rapide de 120 watts, contre 25 watts pour le Galaxy A55 5G. Aucun de ces deux modèles ne propose la charge sans fil. Le Google Pixel 8a dispose d’une batterie légèrement moins puissante de 4500 mAh, mais il offre la charge sans fil à 18 watts et une charge filaire, moins rapide que les autres, à 20 watts.