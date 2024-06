Quels sont les smartphones Google préférés de nos lecteurs entre le Pixel 7a, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro

Le design des smartphones Google est marqué par une bande à l’arrière qui intègre les capteurs photo et occupe toute la largeur de l’appareil. Le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 adoptent cette caractéristique, avec des coloris variés dont le bleu, le noir, le menthe et le porcelaine pour le Pixel 8 Pro, et le vert sauge, le noir, le rose et le menthe pour le Pixel 8. Le Pixel 7a suit également ce design avec des coloris tels que le bleu, le gris, le corail et le blanc. Tous les modèles ont un cadre en verre, conférant un aspect premium. Les profils du Pixel 8 Pro et du Pixel 8 sont plats, offrant une prise en main agréable.

En termes de dimensions, le Pixel 7a mesure 152 mm en hauteur, 72,9 mm en largeur et 9 mm en épaisseur, pour un poids de 193,5 grammes, ce qui en fait un appareil compact et léger. Le Pixel 8, légèrement plus grand, mesure 150,5 mm en hauteur, 70,8 mm en largeur et 8,9 mm en épaisseur, pour un poids de 187 grammes. Le Pixel 8 Pro est le plus grand et le plus lourd des trois, avec des dimensions de 162,2 mm en hauteur, 76,5 mm en largeur et 8,8 mm en épaisseur, pour un poids de 213 grammes.

L’autonomie est cruciale pour l’utilisation quotidienne. Le Pixel 8 Pro dispose de la plus grande batterie avec une capacité de 5050 mAh, supportant une charge rapide de 30 watts et une charge sans fil de 23 watts. Il propose également la charge inversée, ajoutant de la flexibilité. Le Pixel 8 a une batterie de 4575 mAh avec les mêmes capacités de charge rapide et sans fil que le Pixel 8 Pro, ainsi que la charge inversée. Le Pixel 7a, avec une batterie de 4400 mAh, supporte une charge rapide de 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, mais n’offre pas la charge inversée.

Lequel est le plus performant et quel est le meilleur écran ?

Le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 sont équipés du processeur Tensor G3, le Pixel 8 Pro ayant 12 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, tandis que le Pixel 8 dispose de 8 Go de RAM avec les mêmes options de stockage. Le Pixel 7a utilise le processeur Tensor G2, moins puissant avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, sans possibilité d’extension via micro SD.

Les écrans AMOLED des trois modèles offrent des couleurs vives et des contrastes profonds. Le Pixel 8 Pro se distingue avec un écran de 6,7 pouces, une luminosité maximale de 2400 cd/m² et une définition de 1344x2992 pixels. Il supporte le HDR10+ et a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pixel 8, avec un écran de 6,2 pouces, offre une luminosité de 2000 cd/m² et une définition de 1080x2400 pixels, avec la même compatibilité HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pixel 7a, avec un écran de 6,1 pouces, donc légèrement plus petit, a une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz offrant moins de fluidité lors du défilement des longues pages de sites Internet, dans les jeux et sur les réseaux sociaux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Pixel 8 Pro dispose de trois capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Le capteur selfie est de 10,5 mégapixels. Le Pixel 8 a deux capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le capteur selfie est également de 10,5 mégapixels. Le Pixel 7a offre un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur selfie est de 13 mégapixels.

Enfin, notez que tous les modèles sont compatibles avec la 5G et disposent du NFC. Le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 supportent le Wi-Fi 7, tandis que le Pixel 7a supporte le Wi-Fi 6E. Tous les modèles utilisent le Bluetooth 5.3, à l'exception du Pixel 7a qui utilise le Bluetooth 5.2. Aucun des modèles ne dispose d'une prise jack ou d'un émetteur infrarouge. Le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 sont certifiés IP68 pour l'étanchéité, tandis que le Pixel 7a a une certification IP67.

En conclusion, le Pixel 8 Pro est le modèle le plus performant et le plus complet, offrant une grande autonomie, un écran de haute qualité et des capacités photographiques avancées. Le Pixel 8 propose un bon compromis entre performance et taille, idéal pour ceux qui recherchent un appareil puissant mais compact. Le Pixel 7a, avec son excellent rapport qualité/prix, est parfait pour ceux qui souhaitent un smartphone performant à un prix plus accessible. Les préférences de nos lecteurs varient selon leurs besoins, mais ces trois modèles de Google offrent des options solides pour différents usages.