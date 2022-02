Top 5 des smartphones 5G à moins de 300 € en 2022 

Pas envie de dépenser plus de 300 € pour un nouveau smartphone 5G performant ? Pas de souci ! Dans ce budget, plusieurs modèles ont été lancés au cours de ces derniers mois et promettent un rapport qualité/prix exceptionnel. Nos experts ont fait les tests et vous proposent ici leur Top5 des meilleurs smartphones 5G en dessous de la barre des 300 €. Les voici :

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Un peu moins d’un an après sa sortie, et en dépit du récent lancement des Redmi Note 11 Series, le Xiaomi Redmi Note 10 5G reste l’une des pépites sur le marché actuel. C’est en effet l’un des seuls modèles compatibles 5G sous les 200 €. Il est doté d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz ; un autre atout normalement réservé aux segments supérieurs.

Sous sa coque, le processeur MediaTek Dimensity 700 est associé à 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne, selon la version. Pour la photo, un triple capteur arrière (48+2+2 mégapixels) et un capteur frontal de 8 mégapixels sont associés. Enfin, sous son capot, c’est une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 18 W qui assure l’autonomie de l’appareil.

Galaxy A22 5G

C’est un peu l’équivalent du Redmi Note 10 5G chez Samsung ! Portant, à sa sortie, le titre de smartphone 5G le moins cher de la marque, le Galaxy A22 5G est animé par la même puce que son concurrent direct, la MediaTek Dimensity 700. Elle est ici associée à une RAM de 4 Go et un stockage interne de 128 Go, extensible jusqu’à 1 To avec une carte mémoire.

Son écran offre une diagonale de 6,6 pouces avec un affichage Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour la photo, l’appareil principal du Galaxy A22 associe trois capteurs : 48 + 5 + 2 mégapixels. Pour les selfies, un capteur de 8 mégapixels est logé dans l’encoche de l’écran. Enfin, côté autonomie, ce smartphone profite des 5000 mAh de sa batterie qui est compatible avec la charge rapide à 15W.

Oppo A54 5G

En Avril 2021, Oppo a présenté officiellement sa nouvelle vague de smartphones 5G à prix très compétitifs. Parmi ces derniers, figure notamment le Oppo A54 5G. Ce modèle est doté d’un écran LCD de 6,5 pouces qui affiche en Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Sous cette dalle, on retrouve une puce Snapdragon 480 associée à une RAM de 4 Go, avec 64 ou 128 Go de mémoire de stockage extensible via micro SD. Pour ce qui est de la photo, ce smartphone se dote, à l’arrière, de 4 capteurs (48+8+2+2 mégapixels), ainsi que d’un capteur frontal de 16 mégapixels.

Enfin, côté batterie, le bloc de 5000 mAh intégré permet de tenir plus de 2 jours en utilisation courante. Pas de charge rapide par contre…

Vivo Y72

Chez Vivo, le smartphone 5G grand public est le Y72. Il possède un écran Full HD+ de 6,58 pouces qui, contrairement aux modèles ci-dessus, se contente d’un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Sous cette dalle LCD, c’est une puce Dimensity 700 5G de MediaTek qui anime l’appareil. Cette dernière est épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage externe, avec une possibilité d’extension.

A l’arrière, un triple module photo comprenant un capteur principal de 64 mégapixels permet de prendre des photos très nettes et de filmer en 4K à 30 images par seconde. Pour les selfies, vous pouvez compter sur un capteur frontal de 16 mégapixels.

L’autonomie du Vivo Y72 5G est assurée par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 18 W.

Xiaomi Poco F3

C’est le plus cher, mais également le plus puissant des smartphones de cette sélection. Flirtant avec la barre des 300 € (hors promo), le Xiaomi Poco F3 est une véritable petite bête pour son prix.

Orienté gaming, ce smartphone bénéficie d’un superbe écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La qualité de l’affichage et des transitions est donc excellente, avec un maximum de fluidité.

Le Poco F3 de Xiaomi est aussi réputé pour ses excellentes performances qui sont assurées par une puce Snapdragon 870. Cette dernière est associée à 6 ou 8 Go de RAM, avec respectivement 128 ou 256 Go de mémoire interne. Pour ce qui est de la photo, le module arrière associe trois capteurs, dont un de 48 mégapixels, pour des photos très nettes et des vidéos en 4K.

Quant à son autonomie, ce smartphone est équipé d’une batterie de 4520 mAh avec la charge rapide à 33W.

