Top 5 des Smartphones 5G à moins de 500€ : Xiaomi 11T, Samsung Galaxy A53, Google Pixel 4a, OnePlus Nord CE 2 et iPhone SE 2022 !

Vous pensez vous offrir un nouveau smartphone compatible 5G à moins de 500 € mais hésitez entre le Xiaomi 11T, le Samsung Galaxy A53 5G, le Google Pixel 4a 5G, le OnePlus Nord CE 2 ou l’iPhone SE 2022 ? Voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à y voir plus clair et à choisir le modèle qui vous correspond le mieux.

Sur le marché des smartphones, il y a certains modèles qui se présentent comme extrêmement compacts, tenant très peu de place dans une poche et plutôt léger. Si vous cherchez un tel appareil, regardez du côté de l’iPhone SE 2022 avec ses 144 grammes sur la balance et ses dimensions mini. Il ne fait que 7,3 mm d’épaisseur. Ensuite, il y a le Google Pixel 4a 5G avec ses 168 grammes puis le OnePlus Nord CE 2 qui fait 173 grammes puis le Samsung Galaxy A53 5G avec 189 grammes et pour finir le Xiaomi 11T avec 203 grammes et une épaisseur de 8,8 mm. Avec le Samsung, c’est le seul à disposer d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Celle du OnePlus Nord CE 2 a une capacité de 4500 mAh et comptez sur 3800 mAh pour le Google Pixel 4a 5G quand nous ne connaissons pas la capacité de celle de l’iPhone SE 2022.

Lequel offre le plus de performances ?

Si vous cherchez le mobile qui délivre le plus de puissance, c’est l’iPhone SE 2022 qui domine les débats avec son chipset Apple A15 Bionic suivi par le Xiaomi 11T avec son processeur MediaTek Dimensity 1200 puis par le OnePlus Nord CE 2 embarquant une puce MediaTek Dimensity 900 puis le Samsung Galaxy A53 5G équipé d’un processeur Exynos 1280 et pour finir avec le Google Pixel 4a 5G disposant d’un Snapdragon 765G.

Tous sont donc compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 pour les Xiaomi 11T et iPhone SE 2022 alors qu’il est seulement Wi-Fi 5, donc moins performant sur les autres. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour les OnePlus Nord CE 2, Xiaomi 11T et Samsung Galaxy A53 5G alors qu’il est dans le dos du Pixel 4a 5G.

Les iPhone SE 2022 et Samsung Galaxy A53 5G sont étanches à l’eau et à la poussière ce qui n’est pas le cas des autres mobiles comparés aujourd’hui. Le Xiaomi 11T se distingue en proposant un émetteur infrarouge, comme tous les smartphones de la marque, afin de piloter une télévision, par exemple.

Quel est le plus bel écran ?

L’écran le plus remarquable est installé sur le Xiaomi 11T puisqu’il s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces, donc le plus grand de notre comparatif du jour, affichant une définition de 1080x2400 pixels rafraîchie à 120 Hz en mode adaptatif et compatible HDR10+ et Dolby Vision. Ensuite, il y a l’écran du Samsung qui est aussi intéressant car à 120 Hz sur 6,5 pouces sur de l’AMOLED, comme le OnePlus Nord CE 2 à 90 Hz cette fois sur 6,43 pouces. Le Pixel 4a 5G profite également d’une dalle AMOLED sur 6,24 pouces à 60 Hz. C’est aussi la fréquence de rafraîchissement de l’écran installé sur l’iPhone SE 2022 mais qui utilise une dalle LCD sur 4,7 pouces avec une définition faible de 750x1334 pixels.

Le smartphone qui se charge le plus rapidement est le Xiaomi 11T supportant 67 watts suivi de près par le OnePlus Nord CE 2 qui accepte 65 watts. Ensuite, on tombe à 25 watts pour le Samsung et 18 watts pour le Google alors qu’on ne connaît pas la puissance supportée par l’iPhone SE 2022 mais qui ne devrait pas être supérieure à 25 watts.

Quelles configurations pour les photos ?

Enfin, pour la configuration photo, sur le papier, c’est le Samsung le mieux équipé avec son capteur de 64 mégapixels associé à un capteur de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et deux autres objectifs de 5 mégapixels. Le Xiaomi 11T n’est pas en reste avec une configuration de 108+8+5 mégapixels au dos suivi par le OnePlus Nord CE 2 avec 64+8+2 mégapixels à l’arrière. Ensuite, il y a le Pixel 4a 5G de Google qui propose deux capteurs de 16 et 12 mégapixels tandis que l’iPhone SE 2022 doit se contenter d’un seul capteur de 12 mégapixels. Les plus beaux selfies devraient être obtenus avec le Samsung depuis son objectif de 32 mégapixels puis par le OnePlus Nord CE 2 et le Xiaomi 11T avec leur capteur de 16 mégapixels. Le Pixel 4a 5G propose un objectif de 8 mégapixels alors que le capteur frontal chez Apple est ici de 7 mégapixels.