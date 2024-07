Top 5 des smartphones les plus demandés pendant les soldes d'été

Chaque smartphone présente des différences notables dans la conception de son design, particulièrement au niveau de l'organisation des capteurs photo. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ dispose ses capteurs dans le coin supérieur gauche, légèrement proéminents. Il est disponible en noir, violet et blanc. Ses bords arrière sont légèrement arrondis, offrant une prise en main confortable. Le Samsung Galaxy S23 FE, en revanche, opte pour une approche plus épurée avec ses capteurs alignés verticalement dans le coin supérieur gauche sur un dos totalement plat. Les coloris disponibles sont noir, vert, violet et blanc (crème), et le cadre est en plastique avec des coins arrondis.

L'iPhone 15, reconnaissable par son organisation en carré dans le coin supérieur gauche, se démarque par son cadre en aluminium. Il est disponible en rose, jaune, vert, bleu ou noir, et ses bords sont légèrement arrondis. Pour le Google Pixel 8 Pro, les capteurs sont intégrés dans une bande horizontale couvrant toute la largeur de l'appareil. Ce design est unique et pratique, permettant une manipulation stable. Ce modèle est proposé en bleu, noir, menthe et porcelaine, avec un cadre en verre.

Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra adopte un design minimaliste avec des capteurs photo semblant posés directement sur la coque arrière. Disponible en noir, gris, violet et ambre (jaune), ce modèle présente un cadre en titane, offrant à la fois élégance et robustesse.

Les dimensions varient considérablement parmi les modèles sélectionnés. Le plus compact est l'iPhone 15 pour un poids de 171 grammes, ce qui en fait également le plus léger de notre sélection. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ mesure 161,4 mm de hauteur, 74,2 mm de largeur et 8,9 mm d'épaisseur, avec un poids de 204,5 grammes. Le Samsung Galaxy S23 FE, légèrement plus petit avec 158 mm de hauteur, 76,5 mm de largeur et 8,2 mm d'épaisseur, pèse 209 grammes. Le Google Pixel 8 Pro est plus grand, avec 162,2 mm de hauteur, 76,5 mm de largeur et 8,8 mm d'épaisseur, pour un poids de 213 grammes. Le plus imposant et le plus lourd est le Samsung Galaxy S24 Ultra, mesurant 162,3 mm de hauteur, 79 mm de largeur et 8,6 mm d'épaisseur, avec un poids conséquent de 232 grammes.

La capacité des batteries est cruciale pour l'autonomie de chaque smartphone. Le Google Pixel 8 Pro et le Samsung Galaxy S24 Ultra disposent des batteries les plus généreuses, avec une capacité de 5050 mAh et 5000 mAh respectivement. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ possède également une batterie de 5000 mAh, offrant une grande autonomie. Le Samsung Galaxy S23 FE, avec une batterie de 4500 mAh, et l'iPhone 15, doté d'une batterie de 3349 mAh, offrent des capacités moindres. En termes de vitesse de charge, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ se distingue avec une charge rapide de 120 watts, tandis que le Google Pixel 8 Pro supporte une charge de 30 watts et le Samsung Galaxy S24 Ultra, 45 watts. Les Galaxy S23 FE et iPhone 15 se rechargent sans fil, mais le Galaxy S23 FE supporte également la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour évaluer la puissance, nous examinons les processeurs et la mémoire vive. Le Samsung Galaxy S24 Ultra utilise le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 Go de RAM, ce qui en fait le plus puissant. Le Google Pixel 8 Pro avec le Tensor G3 et 12 Go de RAM suit de près. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ avec son MediaTek Dimensity 7200-Ultra propose 8 Go ou 12 Go de RAM, tandis que le Samsung Galaxy S23 FE avec l'Exynos 2200 et 8 Go de RAM est légèrement moins puissant. L'iPhone 15, avec son Apple A16 et 6 Go de RAM, complète cette liste en termes de puissance brute.

L'écran est un élément clé. Le Samsung Galaxy S24 Ultra offre le plus grand écran avec 6,8 pouces et une luminosité maximale de 2600 cd/m², suivi par le Google Pixel 8 Pro avec 6,7 pouces et 2400 cd/m². Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ propose un écran de 6,67 pouces avec une luminosité de 1800 cd/m², tandis que le Galaxy S23 FE et l'iPhone 15 offrent respectivement 6,4 pouces et 6,1 pouces, avec des luminosités de 1450 cd/m² et 2000 cd/m². Tous les modèles supportent une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, sauf l'iPhone 15, limité à 60 Hz.

Les écrans du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, du Galaxy S23 FE et du Galaxy S24 Ultra sont plats, tandis que ceux du Google Pixel 8 Pro et de l'iPhone 15 sont légèrement incurvés. En termes de qualité d'écran, le Galaxy S24 Ultra se démarque grâce à sa luminosité et son traitement antireflet.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra propose un capteur principal de 200 mégapixels, suivi du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ avec également 200 mégapixels. Le Google Pixel 8 Pro offre un capteur principal de 50 mégapixels, mais compense avec des capteurs supplémentaires de 48 mégapixels pour les prises de vue ultra grand-angle et téléobjectif. Le Samsung Galaxy S23 FE dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels et l'iPhone 15, d'un capteur de 48 mégapixels. En termes de selfie, le Redmi Note 13 Pro+ offre 16 mégapixels, contre 10,5 pour le Pixel 8 Pro, 12 pour le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15, et 10 pour le Galaxy S23 FE.

Enfin, notez que tous les Smartphones sélectionnés sont compatibles 5G et supportent le Bluetooth 5.3. Le Google Pixel 8 Pro et le Galaxy S24 Ultra offrent une compatibilité Wi-Fi 7, tandis que le Galaxy S23 FE supporte le Wi-Fi 6E et les autres modèles, le Wi-Fi 6. Aucun des smartphones n'a de prise jack. Seuls le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ et le Google Pixel 8 Pro intègrent un émetteur infrarouge.

En termes de résistance à l'eau, tous les modèles ont une certification IP68, garantissant une bonne protection contre la poussière et l'eau. Le lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran pour tous les modèles, sauf l'iPhone 15 qui n'en possède pas misant tout sur la reconnaissance faciale.