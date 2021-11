Test Oppo Reno6 Pro : un très bon smartphone Premium, mais peut-être un poil trop cher

Modèle Premium, le smartphone Oppo Reno6 Pro a pourtant beaucoup d’éléments d’un mobile plus haut de gamme notamment à cause de son design particulièrement abouti et sa fiche technique intéressante. Disposant d’un écran AMOLED incurvé sur 6,55 pouces animé par une puce Qualcomm Snapdragon 870 avec 12 Go de mémoire vive, il peut charger rapidement sa batterie pour une expérience mobile des plus intéressantes poussée par le système ColorOS. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques de l'Oppo Reno6 Pro :

Écran AMOLED de 6,5 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 870

12 Go de mémoire vive

256 Go de stockage interne non extensibles

Quadruple capteur photo 50+16+13+2 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 65 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche ColorOS 11.3

Design de l'Oppo Reno6 Pro

Le design du de l'Oppo Reno6 Pro est, comme nous l’avons évoqué en introduction, digne des mobiles les plus haut de gamme. En effet, il arbore des lignes arrondies juste ce qu’il faut pour proposer une excellente prise en main. Son châssis est en métal, très fin. Son dos profite d’un revêtement spécifique d’un très bel effet bien qu’il en plastique. L’appareil est proposé en gris ou en bleu avec des reflets différents selon l’angle de la lumière qui vient se poser dessus.

Le toucher est extrêmement agréable et on a bien du mal à lui faire enfiler une coque de protection tellement on a envie de le garder tel quel en main. Les traces de doigts ne sont pas visibles, ce qui est une très bonne chose. Toujours au dos, on remarque le bloc d’optiques installé dans le coin supérieur gauche, comme la quasi-totalité des smartphones. Il dépasse très légèrement du reste de la surface arrière et profilé avec un liseré chromé d’un très bel effet. Les trois capteurs principaux sont installés dans le sens de la hauteur tandis que le dernier objectif est placé à côté. Le double flash et deux capteurs sont inscrits dans le dernier cercle, très joli.

Le dos est courbé pour permettre une prise en main parfaite. De la même manière, à l’avant, l’écran est incurvé. Sur les profils, tout d’abord, il y a les touches classiques, dont celle permettant de mettre en veille le mobile, installé sur le côté droit. En opposition, sur le profil gauche, il y a le double bouton pour gérer le volume. Enfin, sur la tranche inférieure, on trouve le tiroir pour les cartes SIM (le mobile ne pouvant malheureusement pas supporter l’insertion d’une carte mémoire), le connecteur USB-C et le haut-parleur. Le profil supérieur est légèrement bombé avec un trou pour un microphone. On a l’impression qu’il s’agit d’une surface spécifique, qui peut remplir une fonction, mais finalement, non, il s’agit d’une figure de style plutôt qu’autre chose. Nous avons même pensé à une surface phosphorescente comme l’a déjà proposé le constructeur sur le Find X3 Neo, par exemple.

Le Oppo Reno6 Pro offre des dimensions tout à fait dans la moyenne. Il est assez fin puisqu’il ne fait que 7,99 mm d’épaisseur pour un poids raisonnable de 188 grammes. Sa relative finesse permet d’avoir une réelle impression de légèreté, ce qui est agréable.

Le mobile propose un son stéréo depuis ses deux haut-parleurs, mais avec un petit déséquilibre puisque la partie droite est légèrement plus intense et plus puissante que la partie gauche. Le son proposé est cohérent même s’il peut manquer de puissance générale. Il n’est pas aussi chaud que celui délivré par le Google Pixel 6 Pro, par exemple. Côté connectivité, le Reno6 Pro dispose de tout ce qu’il faut aujourd’hui pour communiquer à très grande vitesse : 5G, Wi-Fi 6, mais aussi NFC pour le paiement sans contact ou l’appairage avec des appareils compatibles. Il est aussi Bluetooth et compatible avec les codecs haute qualité aptX. Certains peuvent regretter l’absence d’une prise audio jack 3,5 mm pour le branchement d’un casque. Sous l’écran, il y a un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est installé à 1 cm du bas de l’appareil, ce qui est trop bas pour nous, préférant un emplacement plus élevé pour limiter la gymnastique du pouce. Notez la certification IPX4 du Oppo Reno6 Pro ce qui est une petite déception, car ceux de son rang proposent souvent une certification IP67 ou IP68, les rendant totalement étanches à l’eau et à la poussière, alors que le Reno6 Pro ne peut officiellement que résister aux éclaboussures.

Un large écran incurvé de bonne qualité, mais rafraîchi à 60 ou 90 Hz

L’écran occupe 92,1 % de la surface avant et il est incurvé. Cela lui confère des bords extrêmement fins sur les côtés et un peu plus en haut et en bas, mais c’est tout à fait raisonnable. On a une bonne impression d’immersion. L’écran s’appuie sur une dalle AMOLED sur 6,55 pouces en diagonale affichant une définition 1080x2400. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. C’est bien, mais pas mieux que la concurrence notamment celle équipée de la même puce, le Snapdragon 870, à savoir, le Vivo X60 Pro, le Poco F3 et le Motorola edge20 Pro qui proposent 120 Hz pour les deux premiers et même 144 Hz pour le dernier. Toutefois, comme les autres, il est compatible HDR10+ permettant d’offrir d’excellents contrastes et une très bonne luminosité lorsque cela est nécessaire dans les vidéos.

Dans les paramètres, on peut jouer sur la température des couleurs même si celle proposée par défaut est tout à fait satisfaisante. Plusieurs modes de couleurs sont disponibles : Vive ou doux (sRGB). Un optimiseur de couleur vidéo est proposé pour élargir la plage dynamique de SDR à HDR. Enfin, notez la possibilité de bloquer la fréquence de rafraîchissement à 60 ou 90 Hz, selon les besoins sachant que le premier est moins consommateur de batterie que le deuxième. La fréquence n’est pas adaptative.

Comme sur les Find X3, les bords peuvent s’allumer pour signifier à l’utilisateur qu’une nouvelle notification est arrivée.

De belles performances pour tous les jours et les jeux

Le Oppo Reno6 Pro est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 870 associé à 12 Go de mémoire vive. Il le partage avec les Motorola edge20 Pro, le Vivo X60 Pro et le Poco F3. Ce dernier est tout de même moins véloce, car ne propose que 6 ou 8 Go de RAM. Avec cette configuration, le Reno6 Pro est extrêmement fluide et n’a montré aucune saccade ou ralentissement pendant notre phase de test. Il a parfaitement lancé les applications proposées et s’est très bien comporté pour la gestion du multitâche. Les jeux les plus exigeants ne sont pas un problème non plus pour lui puisqu’il arrive à délivrer une excellente jouabilité avec un maximum de détails et une bonne fréquence d’images. Saluons la température maîtrisée de l’appareil qui reste parfaitement tempéré même après plusieurs minutes de tests poussés.

Concernant la capacité en mémoire vive, le mobile dispose d’un module de 12 Go. Toutefois, dans les paramètres et après un redémarrage, on peut augmenter cette capacité de 3, 5 ou 7 Go. À l’usage, nous n’avons pas ressenti une énorme différence entre les 12 Go et le surplus activé à peine peut-être une réactivité légèrement supérieure.

Comme les autres smartphones, nous avons soumis le Reno6 Pro a plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats avec 12 Go de RAM puis avec 12+7 Go.

ColorOS toujours aussi efficace

Le mobile est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle ColorOS 11.3 (au moment de notre test) avec la promesse de passer courant 2022 à Android 12 et ColorOS 12. Il s’agit de la même interface proposée au sein du Oppo Reno6 dont nous vous proposons le test complet à lire si vous souhaitez en savoir plus sur cette surcouche.

Une configuration photo plutôt musclée

Pour la lecture multimédia, le smartphone est tout à fait capable de lire des contenus en streaming avec une qualité HD. Pour la partie photo, il s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX766 que l’on trouve également sur de très nombreux appareils comme le Oppo Find X3 Pro, le Oppo Find X3 Neo, le OnePlus 9 Pro, le realme GT Master Edition et le OnePlus Nord 2. Il est associé à un autre capteur de 16 mégapixels, cette fois pour les prises de vue en mode grand-angle. Il y a également un téléobjectif de 13 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Pour les selfies, il embarque le même capteur que les modèles haut de gamme Find X3 Pro, Find X3 Neo, un objectif Sony de 32 mégapixels, IMX615.

L’application Appareil photo est assez classique dans son interface. Les principaux modes sont directement accessibles : Nuit, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Ce dernier donne accès aux autres modes : Vidéo Dual-View, Ralenti, Time-lapse, Film, Expert, Extra HD, Pano (ramique), Scanner de texte, Macro et Sticker. Notez la possibilité de réorganiser les modes entre eux pour faire apparaître les plus souvent utilisés en bas de l’interface principale. Les niveaux de zoom sont immédiatement disponibles ainsi que la fonction Google Lens. La molette du zoom est assez précise pour qu’il ne bouge pas lorsqu’on a sélectionné un niveau et qu’on enlève le doigt de l’écran, ce qui arrive sur d’autres modèles.

Avec lui, nous avons pu obtenir d’excellents résultats et des clichés très convaincants. En effet, les images produites par l’appareil sont détaillées et offrent une bonne fidélité des couleurs. La nuit, le bruit n’est pas présent, ce qui est toujours une bonne chose même si, dans ce cas, les couleurs passent un peu, mais cela reste exploitable et correct. Le mode grand-angle est également satisfaisant sauf que nous aurions préféré avoir une correction de la distorsion de l’objectif plus importante afin de redresser suffisamment certains éléments présents sur les côtés qui restent un peu trop inclinés à notre goût. Le zoom est un plus et propose des photos exploitables tant qu’on ne le pousse pas à fond, car, dans ce cas, l’image est trop dégradée.

Une autonomie dans la moyenne et une charge rapide

Le Reno6 Pro dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec la possibilité d’une charge à 65 watts. Le bloc d’alimentation est livré avec le mobile. Avec lui, on passe de 2% à 97% en seulement 30 minutes avec un appareil qui ne chauffe absolument pas. La promesse est donc tenue d’une charge rapide. La charge par induction n’est pas prévue ici, restant la chasse gardée des modèles les plus haut de gamme. Pas de charge sans fil inversée ici non plus même s’il est possible de charger d’autres appareils depuis sa prise USB-C (et un câble idoine). Concernant l’autonomie, nous avons pu l’utiliser pendant une grosse journée avec une seule charge en mode intensif.

Notre avis sur l'Oppo Reno6 Pro

Le smartphone Oppo Reno6 Pro est assez délicat à positionner sur le marché, car face aux autres mobiles disposant la même puce, il est un peu moins intéressant en termes de fiche technique pure, mais son design reste plus remarquable tant en légèreté qu’en dessin. Si on le compare à des téléphones aussi coûteux, dans les 700-800 €, comme le Samsung Galaxy S21, l’iPhone 13 ou le Xiaomi 11T Pro, ces derniers sont plus puissants et offrent une meilleure fréquence de rafraîchissement au niveau de l’écran. Le Reno6 Pro est un très bon smartphone avec de belles qualités, mais peut-être finalement un peu trop cher au regard de la concurrence.